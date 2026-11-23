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Ο Γιώργος Κούδας, ο «Μεγαλέξανδρος» του ΠΑΟΚ γίνεται σήμερα (23/11) 80 ετών, με τον Δικέφαλο να του εύχεται με ξεχωριστό τρόπο.

Ο Γιώργος Κούδας «κλείνει» τα 80 χρόνια ζωής, με τον Δικέφαλο να εύχεται στον δικό του «Μεγαλέξανδρο», με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον.... θρύλο του, αναφέροντας μεταξύ άλλων για μια «διαδρομή που χαράχθηκε με ανεξίτηλο στην ιστορία».

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«80 χρόνια ζωής. Ένας ηγέτης και μια διαδρομή που χαράχθηκε με ανεξίτηλο τρόπο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Χρόνια πολλά, Γιώργο Κούδα!»



