Ο Γιώργος Κούδας «κλείνει» τα 80 χρόνια ζωής, με τον Δικέφαλο να εύχεται στον δικό του «Μεγαλέξανδρο», με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media.
Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον.... θρύλο του, αναφέροντας μεταξύ άλλων για μια «διαδρομή που χαράχθηκε με ανεξίτηλο στην ιστορία».
Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:
«80 χρόνια ζωής. Ένας ηγέτης και μια διαδρομή που χαράχθηκε με ανεξίτηλο τρόπο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
Χρόνια πολλά, Γιώργο Κούδα!»
#PAOKFamily 80 χρόνια ζωής. Ένας ηγέτης και μια διαδρομή που χαράχθηκε με ανεξίτηλο τρόπο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά, Γιώργο Κούδα! https://t.co/JPeEluv8Xf— PAOK FC (@PAOK_FC) November 23, 2026