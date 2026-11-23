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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, έδειξαν για ακόμη μία φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κάνει τη διαφορά όχι μόνο στα παρκέ του NBA, αλλά και έξω από αυτά, αποδεικνύοντας πως η προσφορά στον συνάνθρωπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ, μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, συμμετείχαν σε φιλανθρωπική δράση του οργανισμού Miami Diaper Bank, στην περιοχή Hialeah της Φλόριντα, σε συνεργασία με τη Huggies.

Το ζευγάρι βοήθησε εθελοντικά στη συσκευασία ειδών πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας στη δωρεά 250.000 πανών για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενόψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

Μάλιστα, ο Greek Freak έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς στη νέα του πόλη:

«Όταν μετακομίσαμε στο Μαϊάμι, υποσχεθήκαμε ότι θα βρεθούμε κοντά στην τοπική κοινωνία, θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να κατανοήσουμε τις ανάγκες της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια ακόμη σπουδαία πρωτοβουλία από τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες νίκες δεν σημειώνονται πάντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.