Ένα ορόσημο στις συμμετοχές του στη Super League έφτασε χθες ο Στίβεν Τσούμπερ.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 ο Στίβεν Τσούμπερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με τα χρώματα της ΑΕΚ στην εντός έδρας νίκη επί του Ιωνικού και σημείωσε το τελικό 3-0 στο 66ο λεπτό. Συνολικά αγωνίστηκε σε 119 αναμετρήσεις με τους Κιτρινόμαυρους μέχρι την τελευταία του παρουσία στις 30 Οκτωβρίου 2024 (ΑΕΚ – Άρης 1-0), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργανώτριας.

Επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρομήτου τoν Ιανουάριο του 2026 και έκανε ντεμπούτο με την ομάδα του Περιστερίου στις 19 Ιανουαρίου 2026 στο Βόλος – Ατρόμητος 0-3.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στην αναμέτρηση Λεβαδειακός–Ατρόμητος 1-1 έφτασε τα 150 επίσημα παιχνίδια σε επίσημες διοργανώσεις με ελληνικές ομάδες. Έχει σημειώσει 34 τέρματα σε αυτά τα 150 παιχνίδια του, τα οποία είναι 125 για τη Super League, 31 για το Κύπελλο Ελλάδος και 10 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.