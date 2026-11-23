Οπαδοί στη Ρουμανία ξήλωσαν τα καλώδια από την οθόνη του VAR για να μην τσεκάρει φάση πέναλτι εις βάρος της ομάδας του ο διαιτητής.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας το Σάββατο και στο Ντιναμό Βουκουρεστίου-Πετρολούλ Πλοϊέστι. Στο 39’ του αγώνα, γίνεται μια φάση πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων και το VAR καλεί τον διαιτητή του αγώνα να πάει να δει τη φάση, καθώς υπήρχε υποψία και για οφσάιντ στο ξεκίνημα της.

Όμως ώσπου να φτάσει ο ρέφερι στην οθόνη, οι οπαδοί των γηπεδούχων τράβηξαν τα καλώδια και την… έλουζαν με μπίρες. Μετά από περίπου 15 λεπτά, το πρόβλημα με την οθόνη αποκαταστάθηκε και ο διαιτητής είδε την επίμαχη φάση και καταλόγισε το πέναλτι. Ο Νλουντούλου εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 45+12’ και το 0-1 ήταν το τελικό σκορ.

