Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να κάνει το εξωπραγματικό να μοιάζει... συνηθισμένο! Ο Σέρβος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία ασύλληπτη εμφάνιση στο NBA, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη με 151-145 επί των Σικάγο Μπουλς στην παράταση και προσθέτοντας ακόμη ένα triple-double στην τεράστια συλλογή του.
Ο «Τζόκερ» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, σουτάροντας με 14/22 εντός παιδιάς και 8/10 βολές, σε 42 λεπτά συμμετοχής. Μια εμφάνιση απόλυτης κυριαρχίας, με τον Γιόκιτς να αποτελεί για ακόμη μία φορά τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο παιχνίδι των Νάγκετς.
Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, είναι πως ο Σέρβος έφτασε πλέον τα 202 triple-doubles στην καριέρα του, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος κατέχει το ιστορικό ρεκόρ του NBA με 209!
Στο πλευρό του βρέθηκε ο εξαιρετικός Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 45 πόντους, με τους δύο αστέρες του Ντένβερ να σημειώνουν μαζί 82 πόντους και να υπογράφουν τη νίκη στην παράταση.
Και κάπως έτσι, ο Γιόκιτς συνεχίζει να ξαναγράφει την ιστορία του NBA, με το ρεκόρ του Ουέστμπρουκ να βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής!