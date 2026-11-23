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Ασταμάτητος ο Νίκολα Γιόκιτς, που έκανε ξανά τα πάντα στο παρκέ, μετρώντας 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς επί των Μπουλς!

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να κάνει το εξωπραγματικό να μοιάζει... συνηθισμένο! Ο Σέρβος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία ασύλληπτη εμφάνιση στο NBA, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη με 151-145 επί των Σικάγο Μπουλς στην παράταση και προσθέτοντας ακόμη ένα triple-double στην τεράστια συλλογή του.

Ο «Τζόκερ» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, σουτάροντας με 14/22 εντός παιδιάς και 8/10 βολές, σε 42 λεπτά συμμετοχής. Μια εμφάνιση απόλυτης κυριαρχίας, με τον Γιόκιτς να αποτελεί για ακόμη μία φορά τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο παιχνίδι των Νάγκετς.

Nikola Jokic was SOMETHING ELSE in tonight's OT win over the Bulls 🔥 🃏 37 points 🃏 18 rebounds 🃏 11 assists 🃏 14-of-22 FG 🃏 8-of-10 FT https://t.co/RnxqPhE1Wj — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2026

Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, είναι πως ο Σέρβος έφτασε πλέον τα 202 triple-doubles στην καριέρα του, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος κατέχει το ιστορικό ρεκόρ του NBA με 209!

Στο πλευρό του βρέθηκε ο εξαιρετικός Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 45 πόντους, με τους δύο αστέρες του Ντένβερ να σημειώνουν μαζί 82 πόντους και να υπογράφουν τη νίκη στην παράταση.

Και κάπως έτσι, ο Γιόκιτς συνεχίζει να ξαναγράφει την ιστορία του NBA, με το ρεκόρ του Ουέστμπρουκ να βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής!