Με το παιχνίδι Αστέρας Aktor-Άρης ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην Τρίπολη πέφτει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Αστέρα Aktor να υποδέχεται τον Άρη. Οι Αρκάδες στοχεύουν στη νίκη, για να ξεφύγουν από το γκρουπ της προτελευταίας θέσης και να πάρουν μια ανάσα, με τον Φέιο να θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο τρίποντο στον πάγκο. Οι «κίτρινοι» από την πλευρά τους θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να πιάσουν τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Σαν ζευγάρι έχουν ισορροπημένο παρελθόν, καθώς σε 17 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες έχουν από έξι νίκες και πέντε αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής

Καλαμάτα-ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός-Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός-Βόλος Elabet 1-0

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός-Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ-Κηφισιά Tutu Deals 4-0

Δευτέρα 23/11

17:00 Αστέρας Aktor-Άρης Novasports 1HD

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 30

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 26

3. ΑΕΚ 10 23

4. ΠΑΟΚ 11 22

5. ΑΡΗΣ 10 19

6. ΟΦΗ 11 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 11 14

8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 12

9. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11 12

10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 11 10

11. ASTERAS AKTOR 10 7

12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 7

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 10 7

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 11 0