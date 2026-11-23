Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο ισόπαλες (26-26). Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Νεοϋορκέζοι άρχισαν να βρίσκουν λύσεις επιθετικά και με επιμέρους σκορ 29-25 πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας ένα μικρό προβάδισμα τεσσάρων πόντων (55-51).
Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, έκαναν επί μέρους 34-27 και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +11 (89-78), δείχνοντας έτοιμοι να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη.
Ωστόσο, οι Πέισερς αρνήθηκαν να παραδοθούν και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους, κάνοντας επί μέρους 28-24 και βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Οι Νικς, όμως, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους και κατάφεραν να προστατεύσουν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στη νίκη.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο οποίος κυριάρχησε με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, καταγράφοντας ένα επιβλητικό double-double, ενώ για τους Πέισερς ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.