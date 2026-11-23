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Σε ένα παιχνίδι με συναρπαστική εξέλιξη, οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 116-114.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με 35-33 στην πρώτη περίοδο, ωστόσο το Ντάλας αντέδρασε στη δεύτερη (31-22) και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 64-57.

Στην τρίτη περίοδο οι Μάβερικς συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, με επιμέρους σκορ 27-17, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 17 πόντους (91-74) και δείχνοντας έτοιμοι να φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση.

Ωστόσο, στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Τζαζ εξαπέλυσαν εντυπωσιακή αντεπίθεση, σημειώνοντας 40 πόντους έναντι 25 των φιλοξενούμενων, φτάνοντας μια ανάσα από μια τεράστια ανατροπή.

Παρά την πίεση, οι Μάβερικς άντεξαν και πανηγύρισαν τη νίκη με 116-114, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 11-7, ενώ η Γιούτα υποχώρησε στο 3-16.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κούπερ Φλαγκ με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Τζαζ ξεχώρισε ο Σβι Μιχάιλιουκ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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