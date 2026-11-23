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Σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα, οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με 151-145 στην παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 33-31 στην πρώτη περίοδο, ενώ το δεύτερο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο (39-39), με το Ντένβερ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 72-70.

Στην τρίτη περίοδο οι Νάγκετς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 33-25 απέκτησαν προβάδισμα δέκα πόντων (105-95). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ακόμη και στο +15 κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, δείχνοντας να έχουν καθαρίσει την υπόθεση νίκη.

Ωστόσο, οι Μπουλς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή αντεπίθεση, έκαναν επί μέρους 36-26 και ισοφάρισαν σε 131-131 με πέντε σερί πόντους του Τζος Γκίντι, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Νάγκετς ανέκτησαν τον έλεγχο και με επιμέρους σκορ 20-14 κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 151-145, αποφεύγοντας ένα οδυνηρό κάζο από τους μαχητικότατους «Ταύρους».

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, καταγράφοντας ένα επιβλητικό triple-double.

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Τζος Γκίντι από την πλευρά των Μπουλς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 22 ασίστ, σημειώνοντας επίσης ένα ασύλληπτο triple-double.

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