Οι δύο τηλεκριτικοί διαιτησίας εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, αναφορικά με την φάση που πρωταγωνίστησαν ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Χρήστος Σιέλης στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ εξέφρασαν έντονα παράπονα για την φάση που υπήρξε στο 39ο λεπτό, ζητώντας κόκκινη κάρτα για χτύπημα του Ταμπόρδα στον Σιέλη, με τους αναλυτές διαιτησίας να σχολιάζουν την φάση.

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή «Grande League» του OPEN, εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον μεσοεπιθετικό του Τριφυλλιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό που είναι η κίνηση. Είναι πάνω στον λαιμό. Είναι κόκκινη κάρτα. Είναι εκτός φάσης».

Αντίθετη, ωστόσο ήταν η άποψη του Παναγιώτη Βαρούχα, που σχολίασε την φάση στην «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ, αναφέροντας: «Υπάρχει ένα κράτημα του Σιέλη στον Ταμπόρδα. Προσπαθεί να απεμπλακεί ο Ταμπόρδα. Εδώ υπάρχει και το VAR. Δεν παρενέβη, οπότε δεν υπήρχε κάτι. Σωστά δεν δόθηκε τίποτα».