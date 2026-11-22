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Την έντονη διαφωνία του με την αποβολή του Βάλτερ Ματζάρι εξέφρασε ο συνεργάτης του, Φράνκο Μπρουνέτι, μετά την ήττα του Ηρακλή με 6-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ηρακλής γνώρισε βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την αποβολή του Βάλτερ Ματζάρι να αποτελεί ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τους φιλοξενούμενους.

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιταλού τεχνικού, Φράνκο Μπρουνέτι, μιλώντας στη Magenta TV, έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που οδήγησε στην κόκκινη κάρτα.

«Του γλίστρησε από τα χέρια η μπάλα, την ώρα που πήγε να τη δώσει στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής τον απέβαλε χωρίς κανέναν λόγο, δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπρουνέτι άφησε αιχμές για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση, υποστηρίζοντας ότι ο Ηρακλής αδικήθηκε.

«Στο τέλος του πρώτου ημίχρονου θα μπορούσαμε να ήμασταν μπροστά στο σκορ, όμως, δεχθήκαμε δύο εξαιρετικά γκολ. Στο δεύτερο μέρος, όμως, συνέβησαν πράγματα που, ως συνήθως, γίνονται εις βάρος μας και μας αδικούν».

Τέλος, παραδέχθηκε πως η απουσία του Ματζάρι από τον πάγκο δυσκόλεψε τη διαχείριση του αγώνα.