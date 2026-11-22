Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τους 1.112 αγώνες στους πάγκους της ACB, ξεπερνώντας τον θρυλικό Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες και κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά.

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος συνδύασε τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπανταλόνα με 91-88 με ένα τεράστιο προσωπικό επίτευγμα, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του ισπανικού μπάσκετ.

Ο 65χρονος τεχνικός έφτασε τους 1.112 αγώνες ως πρώτος προπονητής στην εποχή της ACB, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες, ο οποίος είχε σταματήσει στους 1.111, και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Μάλιστα, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Μαρτίνεθ να πετύχει το ιστορικό ρεκόρ απέναντι στην Μπανταλόνα, την ομάδα με την οποία είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής τον Μάρτιο του 1990, σε ηλικία μόλις 28 ετών!

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, έχοντας περάσει από 12 διαφορετικούς συλλόγους και κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα Ισπανίας με τη Βαλένθια, ο έμπειρος προπονητής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, αυτή τη φορά στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Το επίτευγμά του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ξεπέρασε έναν άνθρωπο που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει σημείο αναφοράς στην προπονητική του διαδρομή, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε το απόλυτο στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας στο 9/9.