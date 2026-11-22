Η Παρτίζαν επικράτησε με 78-76 της Ντουμπάι στο μεγάλο ντέρμπι της ABA League, υποχρεώνοντας την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ στην πρώτη φετινή της ήττα στη διοργάνωση.

Τέλος στο αήττητο σερί της Ντουμπάι έβαλε η Παρτίζαν, η οποία πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 78-76 στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της ABA League. Οι Σέρβοι κατάφεραν να λυγίσουν την αντίσταση της περσινής πρωταθλήτριας, η οποία μετρούσε επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φετινή διοργάνωση.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκειά της. Η Ντουμπάι προηγήθηκε με 15-18 στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Παρτίζαν ισορρόπησε την κατάσταση και οι δύο αντίπαλοι οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλοι (38-38). Οι γηπεδούχοι απέκτησαν μικρό προβάδισμα στην τρίτη περίοδο (62-59) και κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας μια σημαντική επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Παρτίζαν ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Ντουμπάι ξεχώρισε ο Καμπενγκέλε με 15 πόντους. Ο Φίλιπ Πετρούσεφ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ για τους φιλοξενούμενους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την πρώτη τους ήττα.

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