Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Μπεσίκτας, προκάλεσε ο Γιουτζίν Ομορούγι, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο, λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου με την Φενέρμπαχτσε.

O 29χρονους φόργουορντ στην εκπνοή του ημιχρόνου της αναμέτρησης της Μπεσίκτας με την Φενέρμπαχτσε, έπεσε στο παρκέ και έπιασε τον αστράγαλο του σφαδάζοντας από τον πόνο.

Όπως είναι φυσικό στην Μπεσίκτας έχει προκληθεί έντονη ανησυχία, ενώ η τουρκική ομάδα στις 4/12 θα τεθεί και αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον, οι ιθύνοντες της Μπεσίκτας περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο έμπειρος φόργουορντ, για να γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.