Ο Εσπόζιτο έκανε χατ-τρικ, η Ίντερ προηγήθηκε 0-2, 1-3 και 2-4, όμως η Αταλάντα είχε 3 ζωές και πήρε απίστευτο βαθμό σε ένα από τα ματς της χρονιάς (4-4).

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στον έναν βαθμό από την κορυφή η Ίντερ που πέταξε στα σκουπίδια «καθαρό» προβάδισμα στην έδρα της Αταλάντα και υποχώρησε στην 3η θέση της Serie A παρά το πρώτο χατ-τρικ του Εσπόζιτο με τη φανέλα της. Οι Nerazzurri κατέρρευσαν στην επανάληψη και είδαν την Αταλάντα να γυρίζει το ματς σε 4-4.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εσπόζιτο. Ο επιθετικός της Ίντερ άνοιξε το σκορ στο 16' με κοντινό πλασέ, ενώ στο 32' βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά, γράφοντας το 0-2. Η αντίδραση της Αταλάντα ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα ο Ελμάς με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και μείωσε σε 1-2.

Στην επανάληψη, ο Εσπόζιτο ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του. Στο 53' εκτέλεσε υποδειγματικά και έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του μετά από μαγική κάθετη του Τουράμ, για το 1-3, όμως η Αταλάντα δεν τα παράτησε και στο 72' ο Ντε Κετελάρε με κεφαλιά έφερε τη διαφορά και πάλι στο ένα γκολ (2-3).

Η Ίντερ έδειξε να «κλειδώνει» τη νίκη στο 75', όταν ο Σούτσιτς ευστόχησε από τη βούλα για το 2-4, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι απάντηση. Στο 80' ο Ντε Κετελάρε σκόραρε για δεύτερη φορά, μειώνοντας σε 3-4 και η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις. Η Αταλάντα κέρδισε πέναλτι στο 91' και ο Κεσί ήταν ψύχραιμος για το τελικό 4-4 και στερώντας από την Ίντερ μια νίκη που έμοιαζε σχεδόν εξασφαλισμένη.