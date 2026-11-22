Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη νέα ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του πληγωμένου ΠΑΟ, τις σπουδαίες νίκες ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μα και τη μόνιμη κατάρα των τραυματισμών

Θα μου επιτρέψετε προτού αναπτύξω τις σκέψεις μου σε τούτο το κείμενο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να χαραμίσω ούτε λέξη για πράγματα ή πρόσωπα που εκτιμώ πως δεν αξίζουν. Έχουν περάσει χρόνια, δεν μπορούμε πια να χαλάμε φαιά ουσία.

Πάμε στα ουσιαστικά. Πρωτίστως στα πραγματικά.

Για τους πολλούς, δηλαδή τους οπαδούς των τεσσάρων "μεγάλων", εκείνο που μετράει είναι ότι νίκησε η ομάδα τους. Κατανοητό. Πόσο μάλλον καθώς και οι 4 πέτυχαν σπουδαίες νίκες.

Για την μειοψηφία η αγωνιστική -και πριν από αυτή- σημαδεύτηκε από το σοκ του τραυματισμού του Αντίνο. Είχαν προηγηθεί: Οι τραυματισμοί των Πουέρτα, Τσικίνιο (μετά από εκείνον του Εσε) που άφησαν τον Ολυμπιακό δίχως άξονα. Ο τραυματισμός του Αριάγκα, πάνω που ήταν αποφασισμένος να βρει θέση στη βασική 11αδα της ΑΕΚ. Τα πολύμηνα σοκ απουσών Ελ Κααμπί και Ουναϊ. Οι συνεχείς τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Χάνω το μέτρημα, παιδιά. Ξέρω πως θα προσθέσετε στα σχόλια όσα ξεχνάω.

Οταν συνέβη η καταραμένη στιγμή στο ΟΑΚΑ, θαρρώ πως οι 100 στους 100 κατάλαβαν... Αυτό, δυστυχώς, που επιβεβαίωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το τέλος του αγώνα: Οτι ο Παναθηναϊκός θα χάσει τον Σαντίνο Αντίνο έως το τέλος της σεζόν. Μακάρι να γίνει κάποιο θαύμα, αλλά...

Για την ομάδα η οποία παλεύει να κατακτήσει το πρωτάθλημα έπειτα από 16 χρόνια, η μοίρα επιφύλαξε: 1. Πολύμηνο τραυματισμό του πιο ποιοτικού ποδοσφαιριστή της (και της Λίγκας), Αζεντίν Ουναϊ. 2. Τραυματισμό και πιθανό τέλος σεζόν για έναν από τους τρεις πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της, του Αντίνο. Σα να φωνάζει η μοίρα στον Παναθηναϊκό "θα σε ματώσω όσο δεν πάει".

Πως αντιδρά η ομάδα του Νίστρουπ; Σα μια "συμμορία υποψήφιων πρωταθλητών"! Η δοκιμασία της στο ντέρμπι -γιατί αυτό ήταν- με τον ΟΦΗ, συναρπαστική. Με τους πρωταγωνιστές να αναδεικνύονται σε κάθε φάση του. Πρώτος ο Πένια με την τεράστια απόκρουση στο πέναλτι του Φούντα. Εν συνεχεία ο Λιβάι που σηκώθηκε στα... ουράνια για να καρφώσει τη μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα για το 1-0. Και, καταλυτικός, ο νεαρός Γιάγκουσιτς. Με... καλοκαιρινή επιστροφή Νοέμβρη μήνα. Από τα προκριματικά του Conference είχε να παίξει έτσι. Κάθε φορά που πατούσε χόρτο ήταν σχεδόν... εξαφανισμένος. Κόντρα στον ΟΦΗ οργίασε. Πήρε τη θέση του Αντίνο και φώναξε ότι "μπορεί". Με αποκορύφωμα το υπέροχο 2-0. Εγινε μέλος της "συμμορίας" της ομάδας του!

ΥΓ1: Τεράστιος Αντρίγια. Αρχίστε να ψάχνετε θέση στο βάθρο της ιστορίας του ΠΑΟΚ για τον Ζίβκοβιτς. Εκεί θα τοποθετηθεί, καθώς φαίνεται. Το χατ τρικ τη βραδιά "ανανέωση ζωής" ήταν αυτό που άξιζε στον παιχταρά΄.

ΥΓ2: Γκολάρα ο Σιπιόνι, γκολάρα ο Ζότα Σίλβα (το 2-2 που άλλαξε τα δεδομένα πριν από το τέλος του ημιχρόνου), γκολάρα ο Μπέιλι, 6 "τεμάχια" ο Ολυμπιακός παρόλο που βρέθηκε πίσω με 1-2 με τις μεγάλες απουσίες του κόντρα στον Ηρακλή. Ο,τι καλύτερο ψυχολογικά πριν από τη ματσάρα με τη Μίλαν.

ΥΓ3: Έμοιαζε... περσινή ΑΕΚ. Εκεί που πολλοί είχαν αρχίσει να την αμφισβητούν πήρε το κλασικό "όπλο 1-0", μαζί με το τρίποντο και... χαιρέτησε. Σούπερ Κοϊτά. Συνεχίζει τον καλπασμό του.

ΥΓ4: Στη γκρίζα ζώνη και η περίπτωση αποβολής (2η κίτρινη κάρτα) του Νους και η περίπτωση (απευθείας) αποβολής του Ταμπόρδα. Και οι ΔΥΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ θα μπορούσαν να είχαν δοθεί. Προφανώς καθένας... επιλέγει όμως τη φάση που τον βολεύει!