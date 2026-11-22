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Μία ασυνήθιστη απόφαση πήρε η διοίκηση του Ηρακλή μετά την ήττα με 6-2 από τον Ολυμπιακό, επιβάλλοντας πρόστιμο στον Ινίγκο Πίνια για το λάθος του στη φάση του τρίτου γκολ των «ερυθρόλευκων».

Ο Ηρακλής κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό για ένα ημίχρονο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως στην επανάληψη κατέρρευσε, γνωρίζοντας την ήττα με 6-2 για την 11η αγωνιστική της Super League.

Η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα ήταν το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Με το σκορ στο 2-2, ο Ινίγκο Πίνια επιχείρησε να ξεκινήσει την ανάπτυξη του Ηρακλή από την άμυνα, όμως έκανε λανθασμένη μεταβίβαση. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεψαν την μπάλα και ο Μπέιλι ολοκλήρωσε τη φάση, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Το λάθος αυτό φέρεται να οδήγησε τη διοίκηση του Ηρακλή στην απόφαση να επιβάλει πρόστιμο στον Ισπανό αμυντικό, σε μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη περίπτωση τιμωρίας ποδοσφαιριστή για αγωνιστική ενέργεια.

Ο ιδιοκτήτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, έχει εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή του στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα, ενώ στους ποδοσφαιριστές φέρεται να έχει επισημανθεί η ανάγκη αποφυγής ανάλογων λαθών.

Δείτε τη φάση με το λάθος του Πίνια και το 3-2 του Ολυμπιακού: