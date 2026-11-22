Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ζε'Ρικ Ονιέμα στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον προπονητή της Σκαφάτι να επιβεβαιώνει την επικείμενη αποχώρησή του.

Έτοιμη να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφική κίνηση είναι η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Ζε'Ρικ Ονιέμα, προκειμένου να ενισχύσει τη φροντ λάιν της μετά τον τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα PianetaBasket και RealOlimpiaMilano, ο 25χρονος Αμερικανός σέντερ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σκαφάτι, με τον προπονητή της ομάδας, Αντίμο Μαρτίνο, να επιβεβαιώνει την επικείμενη αποχώρησή του μετά τη νίκη επί της Καντού (83-67).

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, η Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να καταβάλει στη Σκαφάτι ποσό που φτάνει τις 450.000 ευρώ ως buyout, προκειμένου να εξασφαλίσει την απόκτηση του παίκτη, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο Ονιέμα, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους στην τελευταία του εμφάνιση απέναντι στην Καντού, έχει πραγματοποιήσει ιδιαίτερα θετικές εμφανίσεις στο ιταλικό πρωτάθλημα, μετρώντας περίπου 11 πόντους κατά μέσο όρο. Πλέον, ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, με την προοπτική να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην EuroLeague, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της ομάδας του Λούκα Μπάνκι.