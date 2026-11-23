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Ο Λίον Μπέιλι αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, προκαλώντας ανησυχία στους Πειραιώτες.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ που στο νικηφόρο 6-2 επί των «κυανόλευκων» είχε δύο γκολ και μια ασίστ, ωστόσο μετά την εκτέλεση πέναλτι στο 80ο λεπτό, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποχώρησε, παραχωρώντας την θέση του στον Ζοέλ Ρόκα.

Ο Μπέιλι, το πρωί της Δευτέρας (23/11), θα υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, αλλά και ο ενδεχόμενος χρόνος που θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Μίλαν (26/11, 19:45) και εκτός με Άρη (29/11, 19:00), με την συμμετοχή του Μπέιλι σε αυτά τα ματς να είναι αμφίβολη με τα τωρινά δεδομένα.