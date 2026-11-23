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Οι Ατλάντα Χοκς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 107-97, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με 29-26 στην πρώτη περίοδο, ωστόσο οι Πίστονς αντέδρασαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (26-22), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 52-51.

Το Ντιτρόιτ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, την οποία κέρδισε με επί μέρους 33-23, αποκτώντας προβάδισμα 11 πόντων (85-74) και δείχνοντας έτοιμο να φύγει με το διπλό.

Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο οι Χοκς πραγματοποίησαν μια απίθανη ανατροπή, κυριαρχώντας απόλυτα με επιμέρους σκορ 33-12 και μετατρέποντας το -11 σε νίκη με διαφορά δέκα πόντων.

Κορυφαίος για την Ατλάντα ήταν ο Κόρεϊ Κίσπερτ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους Πίστονς, ξεχώρισε ο Άουσαρ Τόμπσον με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης