O προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κέντρικ Ναν, τονίζοντας ότι παρακολουθεί την πορεία του έμπειρου γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε σε ερώτηση που του τέθηκε από το Amerikanos24:

Για το επίπεδο των παικτών που αγωνίζονται στην Euroleague: «Δεν θα μπορούσα να πω συγκεκριμένα ονόματα αυτή τη στιγμή, όμως, από την εμπειρία μου με τη FIBA , γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί πολύ καλοί παίκτες.

Ειδικά όταν έχουν βρει τη θέση τους και τον ρόλο τους, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί και εδώ. Για τον Κέντρικ Ναν, πάντα πίστευα ότι, αν βρισκόταν στο κατάλληλο περιβάλλον, όπως ήταν μαζί μας εδώ, θα μπορούσε να είναι παίκτης του NBA για αρκετά χρόνια».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Χαίρομαι που ανέφερες το όνομά του γιατί παρακολουθούμε τα highlights του ακόμη και στο προπονητικό επιτελείο. Είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους πραγματικά απόλαυσα τη συνεργασία. Τον είχαμε ως undrafted και επενδύσαμε σε αυτόν και αυτός επένδυσε στην κουλτούρα μας . Ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκείνης της σεζόν.

Υπήρχαν συζητήσεις για να είναι υποψήφιος για το “Rookie of the year”. Μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι με πολλούς τρόπους και στο NBA και το ιδιο κάνει και στη EuroLeague. Στο ΝΒΑ χρειαζόταν απλώς τη σωστή ομάδα και τον κατάλληλο ρόλο. Χαίρομαι πολύ που έχει καθιερωθεί εκεί, έχει δημιουργήσει μια σπουδαία καριέρα και έχει ανοίξει πολλές προοπτικές μέσα από όσα έχει πετύχει και εκεί και εδώ».