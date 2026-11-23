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O εμβληματικός Ρόι Κιν δεν μάσησε τα λόγια του μετά τη νέα κάκιστη εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ήττα στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ.

Ο πρώην αρχηγός των «κόκκινων διάβολων», μίλησε με σκληρά λόγια, τονίζοντας ότι οι παίκτες της Γιουνάιτεντ θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την εικόνα τους.

«Οι οπαδοί χειροκροτούν τους παίκτες, αλλά τι ακριβώς χειροκροτούν; Χειροκροτούν τα σκουπίδια. Αυτή η ομάδα πριν από δύο χρόνια τερμάτισε 15η· τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, όπως λέμε, κατηγορούμε τη διοίκηση, κατηγορούμε τους ιδιοκτήτες, κατηγορούμε τους προπονητές.

Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη για ορισμένες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται; Η Λίβερπουλ μάλλον θα έπρεπε να είχε σκοράρει οκτώ ή εννέα γκολ, με τις απίστευτες ευκαιρίες που είχε. Μου έρχεται να βρίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά εμφανώς εκνευρισμένος ο Ρόι Κιν.