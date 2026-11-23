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Οι «κόκκινοι διάβολοι» βιώνουν μια από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας του με το φάσμα του υποβιβασμού στην Championship να είναι πλέον ορατό.

Παρά την αλλαγή στον πάγκο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο ως προπονητή της, γνώρισε βαριά ήττα στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ και παραμένει κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρεθεί την επόμενη σεζόν στην Championship έχουν αυξηθεί δραματικά, αφού από το 3% στην αρχή της σεζόν, πλέον έχει ανέβει στο 27%!

Πλέον, οι «κόκκινοι διάβολοι», παρουσιάζονται ως το πέμπτο φαβορί για υποβιβασμό, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι πρώτη με 67% και τις Σάντερλαντ (41%), Ίπσουϊτς (40%) και Κόβεντρι (33%), να ακολουθούν.

Κάτω από το 27% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη, να συγκεντρώνει 25% πιθανότητες να υποβιβαστεί από την Premier League.