Παρά την αλλαγή στον πάγκο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο ως προπονητή της, γνώρισε βαριά ήττα στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ και παραμένει κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού.
Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρεθεί την επόμενη σεζόν στην Championship έχουν αυξηθεί δραματικά, αφού από το 3% στην αρχή της σεζόν, πλέον έχει ανέβει στο 27%!
Πλέον, οι «κόκκινοι διάβολοι», παρουσιάζονται ως το πέμπτο φαβορί για υποβιβασμό, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι πρώτη με 67% και τις Σάντερλαντ (41%), Ίπσουϊτς (40%) και Κόβεντρι (33%), να ακολουθούν.
Κάτω από το 27% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη, να συγκεντρώνει 25% πιθανότητες να υποβιβαστεί από την Premier League.
🏴 Manchester United are 1 place from the bottom of the Premier League after today's 4-0 defeat at Liverpool. Their relegation chance was 3% at the start of the season. Now it is 27%. 📉 Who goes down? 64% 🏴 Crystal Palace 41% 🏴 Sunderland 40% 🏴 Ipswich Town -- 33% 🏴 Coventry City 27% 🏴 Manchester Utd 25% 🏴 Nottingham Forest 22% 🏴 Fulham 18% 🏴 Hull City 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/CLWOWH8no1— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 22, 2026