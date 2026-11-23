Αυτό, μάλιστα ήταν το πρώτο χατ τρικ που σημειώνει στην καριέρα του ο αρχηγός του Δικεφάλου, που γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ έως το 2031.
Ο «Ζίλε», ωστόσο κατέγραψε και μια ξεχωριστή επίδοση, αφού έγινε ο πρώτος ξένος των «ασπρόμαυρων», που έκανε χατ τρικ στο πρωτάθλημα μετά από 20 και πλέον χρόνια.
Ο προηγούμενος ξένο του Δικεφάλου, που είχε κάνει χατ τρικ στο πρωτάθλημα ήταν ο Μάρτσιν Μιέτσιελ, που στις 26/8/2006, είχε σκοράρει τρία γκολ, στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή με 3-1.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγινε ο πρώτος ξένος παίκτης του ΠΑΟΚ, που έκανε χατ τρικ στο πρωτάθλημα μετά από 20 και πλέον χρόνια. Προηγούμενος ήταν ο Μάρτσιν Μιέτσιελ στις 26.08.2006, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 3-1. https://t.co/Ps9f0f3IQR— soccer-base.gr (@SoccerbaseG) November 22, 2026