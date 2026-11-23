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Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδωσε το δικό του show στην άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς (4-0), σημειώνοντας τα τρία από τα τέσσερα γκολ του Δικεφάλου.

Αυτό, μάλιστα ήταν το πρώτο χατ τρικ που σημειώνει στην καριέρα του ο αρχηγός του Δικεφάλου, που γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ έως το 2031.

Ο «Ζίλε», ωστόσο κατέγραψε και μια ξεχωριστή επίδοση, αφού έγινε ο πρώτος ξένος των «ασπρόμαυρων», που έκανε χατ τρικ στο πρωτάθλημα μετά από 20 και πλέον χρόνια.

Ο προηγούμενος ξένο του Δικεφάλου, που είχε κάνει χατ τρικ στο πρωτάθλημα ήταν ο Μάρτσιν Μιέτσιελ, που στις 26/8/2006, είχε σκοράρει τρία γκολ, στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή με 3-1.