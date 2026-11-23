Ο Γιώργος Κυριόπουλος μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ, παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Δικεφάλου, ενώ αναφέρθηκε και στην βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα επηρέασε το σκορ του ματς η κόκκινη κάρτα αλλά νομίζω ότι η συγκέντρωση μας από πριν δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Βρήκε χώρους ο ΠΑΟΚ, δημιούργησε ευκαιρίες και τους κάναμε το ματς πιο εύκολο με την κόκκινη. Είχε αριθμητικό πλεονέκτημα, βρήκε τις αδυναμίες μας καθώς είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έδειξε στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με την μέχρι τώρα πορεία της Κηφισιάς: «Χάσαμε πολλά ματς στο τέλος από την συγκέντρωση μας, όπως με τον Άρη, όπως και με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν είμαι ικανοποιημένος και θεωρώ ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα».

Για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής U21 στην τελική φάση του Euro: «Μετά τη νίκη, είχαμε μία δύο ημέρες να το καταλάβουμε γιατί όπως καταλάβατε σήμερα επιστρέψαμε στις ομάδες μας και ήμασταν έτοιμοι για τα ματς του Σαββατοκύριακου. Ήταν δύσκολο με το χιόνι στην Ισλανδία. Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην τελική φάση. Είναι μία προσωπική και συλλογική δικαίωση. Ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια στις Σέρρες και μαζί πήραμε αυτό που αξίζαμε».