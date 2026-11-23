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Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός λόγω τενοντίτιδας, όμως οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν την δουλειά τους απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 123-113.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν προβάδισμα με 36-24 στην πρώτη περίοδο, ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (31-28), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 67-52.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη (28-28), με το Μαϊάμι να διατηρεί τη διαφορά των 15 πόντων (95-80), βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη, με τους γηπεδούχους να σηκώνουν το πόδι από το... γκάζι.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Θάντερ προσπάθησαν να αντιδράσουν και με επιμέρους σκορ 33-28 μείωσαν τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρουν να απειλήσουν ουσιαστικά τους Χιτ, που έφτασαν στο τελικό 123-113 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-6, με την Οκλαχόμα να υποχωρεί στο 10-7.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, σημειώνοντας triple-double, ενώ για τους Θάντερ, ξεχώρισε ο Μπένετ Στιρτζ με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.