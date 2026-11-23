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Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε με άνεση από την έδρα της Χετάφε, επικρατώντας με 0-3 σε μια ιστορική βραδιά για τον Τσόλο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός προπονητής που συμπληρώνει 15 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, πανηγύρισε την 345η νίκη του στο ισπανικό πρωτάθλημα και πλέον είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος!

Ένα ιστορικό επίτευγμα για τον Τσόλο Σιμεόνε, που αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» και πλέον τον πιο πολυνίκη προπονητή στην ιστορία της La Liga.

O Σιμεόνε χρειάστηκε 567 παιχνίδια για να ξεπεράσει έναν άλλον θρυλικό προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Λουίς Αραγονιές, που είχε 344 νίκες σε 756 αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος.