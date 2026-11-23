Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους και επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ με 116-96.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και με επιμέρους σκορ 38-21 στην πρώτη περίοδο απέκτησαν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Οι Μάτζικ προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όπου έκαναν επί μέρους 30-25, μειώνοντας τη διαφορά στους 12 πόντους (63-51) στο ημίχρονο.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον ανέβασε ξανά την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο (34-26), εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους (97-77) και βάζοντας τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων για ανατροπή. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες κινήθηκαν στον ίδιο ρυθμό (19-19), με τους Γουίζαρντς να διατηρούν με άνεση το προβάδισμά τους και να φτάνουν στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Μάτζικ, ξεχώρισε ο Φραντς Βάγκνερ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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