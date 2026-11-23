Το Μαϊάμι έχει βρει για τα καλά ρυθμό και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, ενώ συγκλονιστική ματσάρα έγινε στο Σικάγο, με τους Νάγκετς να λυγίζουν στην παράταση τους Μπουλς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Ατλάντα Χοκς – Ντιτρόιτ Πίστονς 107-97
Μαϊάμι Χιτ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-113
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ορλάντο Μάτζικ 116-96
Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς 114-116
Σικάγο Μπουλς – Ντένβερ Νάγκετς 145-151 (παρ.)
Νιου Γιορκ Νικς – Ιντιάνα Πέισερς 113-106
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Μπόστον Σέλτικς 88-87