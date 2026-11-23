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Εφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ -χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο- απέναντι στους Θάντερ να ξεχωρίζει.