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Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 88-87, ολοκληρώνοντας μια δραματική ανατροπή στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παρκέ και προηγήθηκαν με 27-20 στην πρώτη περίοδο, όμως η Βοστώνη αντέδρασε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (22-17), μειώνοντας σε 44-42 στο ημίχρονο.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, όταν οι Σέλτικς πήραν τα ηνία με επι μέρους σκορ 33-25, αποκτώντας προβάδισμα έξι πόντων (75-69) και βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους τους.

Στην τελική ευθεία, όμως, οι Ουόριορς έβγαλαν αντίδραση, μετατρέποντας την άμυνά τους σε όπλο και κρατώντας τη Βοστώνη στους μόλις 12 πόντους. Με ένα καθοριστικό 19-12 στην τέταρτη περίοδο γύρισαν το παιχνίδι και πανηγύρισαν τη νίκη με 88-87.

Για το Γκόλντεν Στέιτ ξεχώρισε ο Τσαρλς Μπάσεϊ με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο κορυφαίος των ηττημένων, καταγράφοντας double-double με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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