Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Έντι Ταβάρες συμπλήρωσε 700 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον απέχει μόλις εννέα παιχνίδια από την κορυφή μιας ιστορικής λίστας του ισπανικού συλλόγου.

Ένα ακόμη σπουδαίο ορόσημο στην καριέρα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/11) απέναντι στην Μπανταλόνα, που ολοκληρώθηκε με νίκη των Μαδριλένων με 91-88, συμπλήρωσε 700 επίσημες συμμετοχές με τη «βασίλισσα».

Ο 34χρονος σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι διανύει τη δέκατη σεζόν του στη Ρεάλ, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας της. Μάλιστα, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας των ξένων παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στον σύλλογο, πίσω μόνο από τον Τζέισι Κάρολ, ο οποίος σταμάτησε στις 709.

Αυτό σημαίνει πως ο Ταβάρες χρειάζεται μόλις εννέα ακόμη συμμετοχές για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ, ενώ με τη δέκατη θα γίνει ο ξένος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της μπασκετικής Ρεάλ Μαδρίτης.

Από το 2017, όταν και μετακόμισε στη Μαδρίτη, έχει πανηγυρίσει συνολικά 16 τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο EuroLeague, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα και έξι ισπανικά Super Cup.

Παράλληλα, έχει αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός της EuroLeague, ενώ κατέχει ιστορικά ρεκόρ σε ριμπάουντ και κοψίματα στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 700 συμμετοχές του μοιράζονται σε 328 αγώνες πρωταθλήματος, 328 στη EuroLeague, 26 στο Κύπελλο Ισπανίας, 16 στο ισπανικό Super Cup και δύο στο Super Cup της EuroLeague.

Πλέον, ο Ταβάρες είναι ο πέμπτος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, πίσω από τους Σέρχιο Γιουλ, Φελίπε Ρέγες, Ρούντι Φερνάντεθ και Τζέισι Κάρολ.