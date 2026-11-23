Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει ακάθεκτος στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να παίρνει το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, διεξήχθη η 8η αγωνιστική της Women's Football League, η οποία περιλάμβανε σημαντικές αναμετρήσεις για τις πρώτες θέσεις.
Ο Δικέφαλος πανηγύρισε μία ακόμη σημαντική νίκη, επικρατώντας εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τους 24 βαθμούς σε οκτώ αναμετρήσεις, διατηρώντας το απόλυτο των νικών και αυξάνοντας τη διαφορά τους από τους διώκτες τους στους έξι βαθμούς.
Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη των πρώτων θέσεων. Οι «πράσινες» έφτασαν τους 18 βαθμούς σε επτά παιχνίδια, ισοβαθμώντας με τον δεύτερο Αστέρα Τρίπολης, ενώ η Ένωση παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 16 βαθμούς.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΡΕΑ επικράτησε εκτός έδρας του ΟΦΗ με 2-0, ενώ οι Σειρήνες Γρεβενών πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Κηφισιάς με 1-0. Παράλληλα, ο ΠΑΣ Πύργος πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Βόλου ΝΠΣ με 2-0.
Η 8η αγωνιστική παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση της Αγίας Παρασκευής με τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
|
Αναμέτρηση
|
Σκορ
|
ΟΦΗ - ΡΕΑ
|
0-2
|
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
|
1-0
|
Κηφισιά - Σειρήνες Γρεβενών
|
0-1
|
Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΣ Πύργος
|
0-2
|
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
|
0-1
|
Αγία Παρασκευή - Οδυσσέας Μοσχάτου
|
Εκκρεμεί
Η βαθμολογία
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγ.
|
Βαθ.
|
1
|
ΠΑΟΚ
|
8
|
24
|
2
|
Αστέρας Τρίπολης
|
7
|
18
|
3
|
Παναθηναϊκός
|
7
|
18
|
4
|
ΑΕΚ
|
8
|
16
|
5
|
Βόλος ΝΠΣ
|
8
|
11
|
6
|
Αγία Παρασκευή
|
7
|
10
|
7
|
Σειρήνες Γρεβενών
|
8
|
10
|
8
|
ΡΕΑ
|
7
|
10
|
9
|
ΠΑΣ Πύργος
|
7
|
6
|
10
|
Κηφισιά
|
8
|
5
|
11
|
ΟΦΗ
|
8
|
1
|
12
|
Οδυσσέας Μοσχάτου
|
7
|
-2
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
- Σειρήνες Γρεβενών - ΡΕΑ
-
ΠΑΣ Πύργος - Κηφισιά
-
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
-
Οδυσσέας Μοσχάτου - Βόλος ΝΠΣ
-
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης
-
Παναθηναϊκός - Αγία Παρασκευή