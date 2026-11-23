Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Women's Football League, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης και διατηρώντας το απόλυτο των νικών. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ (1-0), ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας

Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει ακάθεκτος στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να παίρνει το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, διεξήχθη η 8η αγωνιστική της Women's Football League, η οποία περιλάμβανε σημαντικές αναμετρήσεις για τις πρώτες θέσεις.

Ο Δικέφαλος πανηγύρισε μία ακόμη σημαντική νίκη, επικρατώντας εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τους 24 βαθμούς σε οκτώ αναμετρήσεις, διατηρώντας το απόλυτο των νικών και αυξάνοντας τη διαφορά τους από τους διώκτες τους στους έξι βαθμούς.

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ, παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη των πρώτων θέσεων. Οι «πράσινες» έφτασαν τους 18 βαθμούς σε επτά παιχνίδια, ισοβαθμώντας με τον δεύτερο Αστέρα Τρίπολης, ενώ η Ένωση παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 16 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΡΕΑ επικράτησε εκτός έδρας του ΟΦΗ με 2-0, ενώ οι Σειρήνες Γρεβενών πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Κηφισιάς με 1-0. Παράλληλα, ο ΠΑΣ Πύργος πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Βόλου ΝΠΣ με 2-0.

Η 8η αγωνιστική παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση της Αγίας Παρασκευής με τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΟΦΗ - ΡΕΑ 0-2 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-0 Κηφισιά - Σειρήνες Γρεβενών 0-1 Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΣ Πύργος 0-2 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 0-1 Αγία Παρασκευή - Οδυσσέας Μοσχάτου Εκκρεμεί

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 ΠΑΟΚ 8 24 2 Αστέρας Τρίπολης 7 18 3 Παναθηναϊκός 7 18 4 ΑΕΚ 8 16 5 Βόλος ΝΠΣ 8 11 6 Αγία Παρασκευή 7 10 7 Σειρήνες Γρεβενών 8 10 8 ΡΕΑ 7 10 9 ΠΑΣ Πύργος 7 6 10 Κηφισιά 8 5 11 ΟΦΗ 8 1 12 Οδυσσέας Μοσχάτου 7 -2

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής