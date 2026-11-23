Ένα παράδοξο περιστατικό συνέβη στη Σουηδία, με τους οπαδούς της Τζουργκάρντεν να πανηγυρίσουν την ήττα της ομάδας τους.

Οι οπαδοί θέλουν πάντα η ομάδα τους να κερδίζει. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, όταν η ήττα της ομάδας τους κάνει ζημιά στον αιώνιο αντίπαλο. Αυτό συνέβη και στη Σουηδία, όπου οι φίλοι της Τζουργκάρντεν πανηγύρισαν την ήττα της ομάδας τους από τη Σίριους με 1-0, επειδή δυσκολεύει την προσπάθεια της «μισητής» Χάμαρμπι να πάρει πρωτάθλημα.

Στο 12ο λεπτό ο Κρίστιαν Λιέν της Τζουργκάρντεν ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Αντί για απογοήτευση, κομμάτι της εξέδρας των φιλοξενούμενων ξέσπασε σε πανηγυρισμούς! Το ίδιο συνέβη και στο 44′, όταν ο Ματίας Νάρτεϊ πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στη Σίριους. Στο ματς αγωνίστηκε και ο Αλμύρας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 69’.

Η Σίριους έφτασε τους 61 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Χάμαρμπι, που έχει αγώνα λιγότερο.