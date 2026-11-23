Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Ίμπον Ναβάρο και την Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας, με αφορμή τη συμμετοχή των διεθνών του Ερυθρού Αστέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μεγάλη ένταση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο σερβικό μπάσκετ, με τον Ίμπον Ναβάρο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης με την Ομοσπονδία της χώρας, λίγες ημέρες πριν από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Όλα ξεκίνησαν μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Τσιμπόνα για την ABA League, όταν ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τη διαχείριση των Σέρβων διεθνών ενόψει των αναμετρήσεων με τη Λιθουανία (26/11) και την Ιταλία (29/11).

Ο Ναβάρο ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα αποτελεί η αναμέτρηση της Τρίτης (24/11) με τη Βίρτους Μπολόνια για τη EuroLeague, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια ατάκα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Τι θέλετε να κάνω; Να αφήσω εκτός όλους τους Σέρβους παίκτες για να αγωνιστούν απέναντι στη Λιθουανία; Μπορούμε να ρωτήσουμε και τους ίδιους τι προτιμούν. Ποιος πληρώνει τους παίκτες; Προτεραιότητα είναι ο Ερυθρός Αστέρας και ο αγώνας της Τρίτης. Μετά από αυτόν, ο ομοσπονδιακός προπονητής μπορεί να αποφασίσει ποιοι θα αγωνιστούν και για πόσο. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε την ομάδα μας με βάση τις ανάγκες της εθνικής ομάδας. Αυτό θα ήταν ανεύθυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκληρή απάντηση από την Ομοσπονδία: «Το κράτος πληρώνει και τους προπονητές σας!»

Η αντίδραση της σερβικής Ομοσπονδίας ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, με επίσημη ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τις δηλώσεις του Ναβάρο και του υπενθυμίζει τον ρόλο του κράτους στη χρηματοδότηση του Ερυθρού Αστέρα.

«Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις του Ίμπον Ναβάρο. Δεν είναι δική του δουλειά να μιλά για το ποιος χρηματοδοτεί τους παίκτες. Από τη στιγμή, όμως, που άνοιξε αυτή τη συζήτηση, το σερβικό κράτος χρηματοδοτεί σε σημαντικό βαθμό τόσο τους παίκτες όσο και τους προπονητές του Ερυθρού Αστέρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ισπανού «άστοχες, ακατάλληλες και αγενείς», τονίζοντας πως θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση για τη σημασία της εθνικής ομάδας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που διαθέτει 13 ξένους παίκτες στο ρόστερ του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς δεν ζήτησε όλους τους Σέρβους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου.

Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με μια ακόμη αιχμηρή τοποθέτηση: «Παρακαλούμε τον κύριο Ναβάρο να μας απαλλάξει στο μέλλον από τέτοιου είδους δηλώσεις, προς το συμφέρον ολόκληρου του σερβικού μπάσκετ. Ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί».

Η κόντρα έχει πλέον πάρει δημόσιες διαστάσεις, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πρόβλημα που δημιουργείται από τη σύγκρουση των υποχρεώσεων των συλλόγων της EuroLeague με εκείνες των εθνικών ομάδων, με το κλίμα στη Σερβία να είναι ιδιαίτερα τεταμένο λίγο πριν από το κρίσιμο παράθυρο των προκριματικών.