Επώδυνο αποκλεισμό γνώρισε η Ρίο Άβε στο Κύπελλο Πορτογαλίας, καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Βιανένσε εκτός έδρας. Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία της χώρας.
Μάλιστα το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, το σημείωσε ο Μόιζες Κονσεϊσάο, ένας από τους πέντε γιούς του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στο 33’.
Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição, marcou o golo da vitória do SC Vianense, da Liga 3, frente ao Rio Ave 💪 Mais um tomba gigantes nesta edição da Taça de Portugal, já foram eliminados 4️⃣ clubes do primeiro escalão 😱 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #SCVianense #RioAveFC— sport tv (@sporttvportugal) November 22, 2026