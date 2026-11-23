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Εκτός Κυπέλλου Πορτογαλίας έμεινε η Ρίο Άβε, καθώς αποκλείστηκε από τη Βιανένσε, ομάδα Γ’ κατηγορίας, σε αγώνα της φάσης των «32».

Επώδυνο αποκλεισμό γνώρισε η Ρίο Άβε στο Κύπελλο Πορτογαλίας, καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Βιανένσε εκτός έδρας. Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία της χώρας.

Μάλιστα το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, το σημείωσε ο Μόιζες Κονσεϊσάο, ένας από τους πέντε γιούς του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στο 33’.

