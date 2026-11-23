Από την κορυφή της πυγμαχίας στην κόλαση: Οι σκοτεινές στιγμές του Τάισον Φιούρι και η μάχη για να σταθεί ξανά στα πόδια του

Ο Τάισον Φιούρι αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, μιλώντας ανοιχτά για τη μακρόχρονη μάχη του με προβλήματα ψυχικής υγείας, στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.



Ο 38χρονος πυγμάχος υπέστη σοβαρή ψυχική κατάρρευση το 2015, μετά την εκπλήρωση του μεγάλου στόχου της καριέρας του, να νικήσει τον Βλαντιμίρ Κλίτσκο. Εκείνη την περίοδο εμφάνισε επεισόδιο ψύχωσης, ενώ άρχισε να ακούει φωνές, όπως σημειώνει η Daily Mail.



Πλέον, αποκαλύφθηκε ότι ο Τάισον Φιούρι πάσχει από σχιζοφρένεια, μια χρόνια ψυχική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις, παραληρητικές ιδέες και απώλεια επαφής με την πραγματικότητα.



Ο Βρετανός πυγμάχος έχει επίσης διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), καθώς και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD).



Μιλώντας στο «TYSON FURY», ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα του πυγμάχου, η σύζυγός του, Πάρις, εξήγησε ότι, κοιτάζοντας πίσω, μπορεί πλέον να αναγνωρίσει σημάδια που έδειχναν ότι ο Τάισον αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.



Η 36χρονη Πάρις Φιούρι ανέφερε ότι τα σημάδια ήταν εμφανή ήδη από την εφηβική τους ηλικία, θυμούμενη χαρακτηριστικά: «Όταν είχαμε σχέση, παρατηρούσα ότι ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου του ήταν διαφορετικός από εκείνον των άλλων ανθρώπων. Δεν είχε μια σταθερή προσωπικότητα, με μία μόνο διάθεση. Είχε έντονες εναλλαγές, από το ένα άκρο στο άλλο. Ήταν σαν να επρόκειτο κάθε φορά για έναν διαφορετικό άνθρωπο».



Η ίδια εξήγησε ότι οι διαφορετικές τους συνήθειες και προτεραιότητες δημιούργησαν προβλήματα στον γάμο τους, ο οποίος, όπως παραδέχθηκε, ξεκίνησε με αρκετές δυσκολίες. Όπως ανέφερε, ο Τάισον ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στις προπονήσεις και στην υγιεινή ζωή, ενώ εκείνη ήθελε να βγαίνει και να διασκεδάζει χορεύοντας.



«Ήταν σαν να συγκρούονταν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι», θυμήθηκε η Πάρις, προσθέτοντας: «Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήθελε συνεχώς να προπονείται, να τρώει, να κοιμάται και να επαναλαμβάνει την ίδια ρουτίνα...».



Η σκληρή δουλειά του Τάισον Φιούρι, ωστόσο, απέδωσε καρπούς και σε ηλικία 20 ετών πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, συμμετέχοντας στο undercard της αναμέτρησης Καρλ Φροτς – Ζαν Πασκάλ. Αντίπαλός του ήταν ο Ούγγρος πυγμάχος Μπέλα Γκιόνγκιοσι. Ο Φιούρι επικράτησε του Μπέλα με τεχνικό νοκ άουτ (TKO) και σύντομα άρχισε να ξεχωρίζει στον χώρο της επαγγελματικής πυγμαχίας, συνεχίζοντας την πορεία του με διαδοχικές νίκες.



Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην κορυφαία φυσική κατάσταση της καριέρας του, ο Τάισον Φιούρι δυσκολευόταν να αποδεχθεί ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει καλοσχηματισμένους κοιλιακούς, όπως άλλοι πυγμάχοι.



«Μισούσα το γεγονός ότι ήμουν παχύς. Σε όλη μου τη ζωή αντιμετώπιζα πρόβλημα με το βάρος μου. Προπονούμαι σκληρά, οπότε γιατί δεν έχω το σώμα των μεγάλων πυγμάχων του παρελθόντος;» ανέφερε ο ίδιος.



Στη συνέχεια, περιέγραψε τη δύσκολη σχέση του με το φαγητό, εξηγώντας ότι κατέφευγε σε αυτό για συναισθηματική ανακούφιση.



«Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είτε θα στερήσω από τον εαυτό μου το φαγητό σε ακραίο βαθμό είτε θα καταναλώσω τεράστιες ποσότητες ανθυγιεινών τροφών. Τρώω μέχρι να αισθανθώ σωματικά άρρωστος. Καταναλώνω πρόχειρο φαγητό και ζάχαρη σε τέτοιο βαθμό που χάνω τον έλεγχο. Μετά βουρτσίζω τα δόντια μου, πλένω το πρόσωπό μου και αρχίζω να τρώω ξανά από την αρχή. Ήμουν ένας άνθρωπος που έτρωγε καταναγκαστικά, ανάλογα με τη συναισθηματική του κατάσταση. Αλλά και το να δέχομαι γροθιές στο πρόσωπο είναι επίσης ένας εθισμός», εξομολογήθηκε ο Φιούρι.



Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Τάισον Φιούρι με την ψυχική του υγεία και την αυτοεκτίμησή του επιδεινώθηκαν από τραυματικές εμπειρίες που βίωσε στη ζωή του, μεταξύ των οποίων και η απώλεια του παιδιού που περίμενε με τη σύζυγό του, Πάρις.



Το 2014, ο θείος του Τάισον, Χιούι, ο οποίος ήταν και προπονητής του, εισήχθη στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί τοποθέτησαν μια μεταλλική λάμα κάτω από το γόνατό του, ωστόσο στη συνέχεια εμφάνισε θρόμβο αίματος.



Εκείνη την περίοδο, ο Τάισον αντλούσε δύναμη από την προσμονή της γέννησης του τρίτου παιδιού του με την Πάρις.



Ωστόσο, η οικογένεια βίωσε ακόμη μία τραγωδία, καθώς η Πάρις υπέστη αποβολή σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της, όταν διένυε τον πέμπτο μήνα.



Όπως αποκάλυψε η ίδια, γνώριζε ότι υπήρχαν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει τον σύζυγό της, προκειμένου να μην τον επιβαρύνει ψυχολογικά, καθώς ο θείος του νοσηλευόταν ήδη στο νοσοκομείο.



«Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και ότι έπρεπε να γεννήσω. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσα το πρόβλημα για τον εαυτό μου, καθώς ο Τάισον είχε ήδη τον θείο του στο νοσοκομείο και δεν ήθελα να του προκαλέσω επιπλέον πίεση. Όμως, έφτασε η στιγμή που δεν υπήρχε πλέον καμία άλλη επιλογή και δεν μπορούσα να συνεχίσω να του το κρύβω. Έτσι, του το είπα. Ο Τάισον ήταν δίπλα μου και περάσαμε μαζί αυτή τη δοκιμασία. Όταν όλα τελείωσαν, αποφασίσαμε από κοινού να πάρουμε το μωρό στο σπίτι», θυμήθηκε η Πάρις.



Από την πλευρά του, ο Τάισον περιέγραψε τη δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει το παιδί του: «Σε εκείνη την ηλικία κύησης συνήθως δεν επιτρέπουν στους γονείς να πάρουν το μωρό, αλλά εγώ αρνήθηκα να το αφήσω. Είπα ότι είναι η οικογένειά μου και ότι θα το πάρω μαζί μου. Είχα ένα μεγάλο, πολυτελές ρολόι που μου είχαν χαρίσει χρόνια νωρίτερα, μέσα σε ένα τεράστιο ξύλινο κουτί από μαόνι. Έβαλα εκεί το μωρό, το πήγα στον πατέρα μου και το θάψαμε στον κήπο, μαζί με τους αδελφούς μου».



Η Πάρις συμπλήρωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να θυμηθεί εκείνες τις ημέρες: «Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη την εβδομάδα. Θυμάμαι ότι ήμουν στο σπίτι και έβλεπα το μικρό σημείο στον κήπο όπου είχαμε θάψει το μωρό. Αυτό ήταν».



Σαν να μην έφτανε η τραγική απώλεια του παιδιού τους, το ζευγάρι κλήθηκε να αντιμετωπίσει ακόμη ένα βαρύ πλήγμα, καθώς ο θείος του Τάισον, Χιούι, έφυγε από τη ζωή έπειτα από 11 εβδομάδες νοσηλείας και επιπλοκών.



Ο ίδιος επέλεξε τότε να καταπιέσει τον πόνο και τη θλίψη του, προσπαθώντας να εμφανίζεται δυνατός για την οικογένειά του.



«Έπρεπε εγώ να είμαι ο δυνατός. Έπρεπε να προσποιούμαι ότι όλα ήταν καλά. Να προστατεύω και να φροντίζω την οικογένειά μου. Αυτό πρέπει να κάνουν οι άνδρες... Συνέβαιναν τόσα πολλά και εγώ απλώς τα έβαζα στην άκρη του μυαλού μου, τα έθαβα βαθιά μέσα μου», εξομολογήθηκε.



Η Πάρις θυμήθηκε, από την πλευρά της, ότι εκείνη την περίοδο δεν συζητούσαν όσα είχαν συμβεί, καθώς και η ίδια αδυνατούσε να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού τους.



«Δεν μιλούσαμε πραγματικά για όσα είχαν συμβεί. Δεν μπορούσα να μιλήσω για αυτό που περάσαμε με το μωρό. Ακόμη και σήμερα δεν μου αρέσει να αναφέρομαι σε εκείνο το γεγονός. Ήμασταν και οι δύο συντετριμμένοι. Ο πόνος που αισθάνεσαι είναι τέτοιος που δεν μπορείς να φανταστείς ότι κάποια στιγμή θα περάσει», κατέληξε.



Καθώς ο Τάισον Φιούρι προσπαθούσε να καταπιέσει τα συναισθήματά του, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην προετοιμασία του για τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Βλαντιμίρ Κλίτσκο, με έπαθλο τους παγκόσμιους τίτλους βαρέων βαρών.



Ο αγώνας έγινε ουσιαστικά η μοναδική του προτεραιότητα. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, προτιμούσε να κερδίσει και να πεθάνει την επόμενη ημέρα, παρά να χάσει και να συνεχίσει να ζει.



Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, καθώς επικράτησε έπειτα από 12 γύρους με ομόφωνη απόφαση των κριτών. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του αποδείχθηκε τελικά η αρχή ενός εφιάλτη. Μόλις πέτυχε τον απόλυτο στόχο του, συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει κάθε αίσθηση σκοπού στη ζωή του.



Ακολούθησε μια καταστροφική περίοδος, κατά την οποία άρχισε να χάνει τον έλεγχο της ζωής του, βυθιζόμενος στα πάρτι, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών.



«Είχα τον κόσμο στα χέρια μου και τα πέταξα όλα στα σκουπίδια. Είχα γίνει ένα παχύσαρκο ράκος, εθισμένο στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έχασα όλα όσα είχαν πραγματικά σημασία για μένα», εξομολογήθηκε ο Φιούρι.



Η Πάρις παρακολουθούσε με μεγάλη δυσκολία την καταστροφική πορεία του συζύγου της, περιγράφοντας τα συναισθήματά της εκείνη την περίοδο:



«Ένιωθα τα πάντα για τον Τάισον. Λυπόμουν για εκείνον, ένιωθα ντροπή για τη συμπεριφορά του και η καρδιά μου ράγιζε βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση».



Η κατάσταση του πυγμάχου έφτασε στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί, καθώς ο ίδιος πίστευε ότι πάθαινε καρδιακή προσβολή.



Εκείνη την περίοδο, η Πάρις ήταν έγκυος και έσπευσε στο νοσοκομείο για να βρεθεί στο πλευρό του. Οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι ο σύζυγός της δεν αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά είχε υποστεί κρίση άγχους και βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής κατάρρευσης.



Περιγράφοντας τη στιγμή που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, η Πάρις θυμήθηκε: «Ο Τάισον ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με καλώδια συνδεδεμένα στο στήθος του για την παρακολούθηση της καρδιάς του. Ήταν πραγματικά τρομοκρατημένος. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και μου είπε: “Πάρις, βγάλε με από εδώ. Προσπαθούν να με σκοτώσουν. Οι Ιλουμινάτι, όλοι τους είναι συνεννοημένοι. Δεν μπορούν να με κάνουν να σωπάσω, γι’ αυτό θέλουν να με ξεφορτωθούν”».



Στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, ο Τάισον Φιούρι αναφέρθηκε και στα τραυματικά παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του, Τζον, απουσίαζε σχεδόν διαρκώς από το σπίτι, ενώ η μητέρα του, Άμπερ, προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόνο από τις αλλεπάλληλες αποβολές που είχε βιώσει.



«Μεγαλώνοντας, το οικογενειακό μου περιβάλλον δεν ήταν καθόλου καλό. Υπήρχαν συνεχώς καβγάδες, φωνές, ουρλιαχτά και αντικείμενα που έσπαγαν. Ο πατέρας μου δούλευε ασταμάτητα όλη την ημέρα. Δεν ερχόταν ούτε για πρωινό ούτε για μεσημεριανό ή βραδινό. Δεν υπήρχαν οικογενειακά γεύματα, ούτε οικογενειακές διακοπές. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Η μητέρα μου είχε μείνει έγκυος πολλές φορές, ίσως 14 ή 15, αλλά έχασε όλα τα παιδιά, εκτός από τέσσερα αγόρια: εμένα και τους αδελφούς μου, Τζον Τζούνιορ, Σέιν και Χιου Φιούρι. Υπήρχε και ένα κοριτσάκι, το οποίο έζησε μόλις τέσσερις ημέρες. Δεν νομίζω ότι η μητέρα μου κατάφερε ποτέ πραγματικά να ξεπεράσει αυτή την απώλεια. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που απομονωνόταν και εξακολουθεί να είναι έτσι μέχρι σήμερα», αποκάλυψε ο πυγμάχος.



Η Πάρις Φιούρι περιέγραψε επίσης τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε ο σύζυγός της, τονίζοντας ότι η μητέρα του είχε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ενώ ο πατέρας του απουσίαζε από την καθημερινότητά του.



«Η μητέρα του λειτουργούσε διαφορετικά από τον μέσο άνθρωπο και ο πατέρας του έλειπε συνεχώς. Έτσι, από την ηλικία των 14 ετών, αναγκάστηκε ουσιαστικά να πορεύεται μόνος του στη ζωή», ανέφερε.



Ο Τάισον αποκάλυψε ακόμη και τον απρόσμενο τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι ο πατέρας του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.



Όπως εξήγησε, ο πατέρας του τού ζήτησε κάποια στιγμή να συναντήσει «κάτι δικούς του ανθρώπους», λέγοντάς του ότι ήταν μεγάλοι θαυμαστές της πυγμαχικής του πορείας.



Όταν ο Τάισον τον ρώτησε αν επρόκειτο για φίλους του, εκείνος του απάντησε χωρίς περιστροφές: «Είναι τα αδέλφια σου, ο Τόμι και ο Ρόμαν».



Ο πυγμάχος θυμήθηκε τη σχετική συζήτηση: «Μου είπε περίπου: “Έχω άλλη μία γυναίκα και, παρεμπιπτόντως, έχω και μερικά ακόμη παιδιά”. Δεν έχω τη νοοτροπία του θύματος, οπότε απλώς συνέχισα τη ζωή μου».



Ο επονομαζόμενος «Gypsy King» αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τους εθισμούς του και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ψυχικής του υγείας.



Όπως αποκάλυψε, μια βραδινή έξοδος αποτέλεσε σημείο καμπής για τον ίδιο. Συνειδητοποίησε ότι η ζωή των πάρτι δεν τον εξέφραζε πλέον και ότι προτιμούσε να βρίσκεται στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά του.



Εκείνο το βράδυ προσευχήθηκε στον Θεό ζητώντας βοήθεια, ενώ στη συνέχεια έθεσε ως στόχο την αναμέτρηση με τον Ντεοντέι Γουάιλντερ. Η επικείμενη μάχη τον βοήθησε να παραμείνει μακριά από τις ουσίες και να αφοσιωθεί στις προπονήσεις του.



Σήμερα, ο Φιούρι διαχειρίζεται την ψυχική του υγεία μέσα από τη σωματική άσκηση, τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων στόχων και τη στήριξη της οικογένειάς του, στην οποία αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του.



«Αν κοιτάξετε τη ζωή μου, θα δείτε πολλά επιτεύγματα, πολλά καλά πράγματα και μεγάλη επιτυχία. Όμως, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και η σύζυγός μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να προστατεύσει τα παιδιά του από τα λάθη που έκανε ο ίδιος στο παρελθόν: «Προσπαθώ να λέω στα παιδιά μου να μιλούν για τα πάντα. Να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα τη στιγμή που προκύπτει, χωρίς να το αφήνουμε για αργότερα».



Πηγή: skai.gr