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Τρέλανε με τις αποκρούσεις του στο Χαλ-Μπράιτον την Premier League ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Μια εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο ματς της Χαλ με την Μπράιτον, όπου η ομάδα του επικράτησε με 2-0. Ο Έλληνας κράτησε το μηδέν στην άμυνα απέναντι στους «γλάρους», κάνοντας επτά αποκρούσεις, που τρέλαναν την Premier League.

Στα social media, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο με τις επεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα. ενώ στο τέλος φαίνεται να κρατά το φυλακτό του λόγω της νίκης. Μάλιστα, τον χαρακτηρίζει «θηρίο κάτω από τα δοκάρια».

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έφτασε τις 48 αποκρούσεις στη φετινή σεζόν και ηγείται της σχετικής στατιστικής κατηγορίας στην Premier League.

