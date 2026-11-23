Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε για την επιστροφή του στη δράση με τον Ερυθρό Αστέρα, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα μετά την απουσία του από τις αναμετρήσεις με Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα.

Ο Τσίμα Μονέκε επέστρεψε δυναμικά στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή του στην ABA League με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς σημείωσε 24 πόντους απέναντι στην Τσιμπόνα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στις επιδόσεις του στο παρκέ, αλλά επεκτάθηκε και στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ, μιλώντας στο σερβικό «Meridian Sport», αναφέρθηκε στην απουσία του από τα παιχνίδια της EuroLeague απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα, αφήνοντας αιχμές για όσα προηγήθηκαν, χωρίς πάντως να κατονομάσει κάποιον.

«Πιθανότατα πήρα λίγο προσωπικά όσα συνέβησαν. Αλλά ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ξέρω τι είδους παίκτης είμαι. Ακόμη κι όταν δεν μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω ή όταν δεν πραγματοποιώ μια καλή εμφάνιση, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει την πίστη που έχω στον εαυτό μου. Και αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να μοιράζομαι ορισμένα πράγματα»

Όταν ρωτήθηκε για το πώς βίωσε την απουσία του από τις δύο αναμετρήσεις, ο Μονέκε έδωσε μια απάντηση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Δεν έχει καν σημασία πώς αισθανόμουν. Νομίζω ότι η επόμενη αποστολή μας είναι την Τρίτη. Είμαι απλώς έτσι προγραμματισμένος, ώστε να επικεντρώνομαι σε αυτό που έρχεται.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να μοιράζομαι με τους άλλους. Απλώς συνεχίζω μπροστά. Οι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για σένα, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται ούτε για την κατάστασή σου. Εκείνοι που ενδιαφέρονται για μένα και γνωρίζουν όσα έχω περάσει είναι οι άνθρωποι που αξίζουν μια εξήγηση».

«Το να παίζεις στον Ερυθρό Αστέρα δεν είναι για όλους»

Ο 30χρονος φόργουορντ στάθηκε και στην πίεση που συνοδεύει την παρουσία σε έναν σύλλογο όπως ο Ερυθρός Αστέρας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κριτική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το να παίζεις στον Ερυθρό Αστέρα δεν είναι για όλους. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι όλα εξαρτώνται από το πόσο επιτρέπεις σε ορισμένα πράγματα να σε επηρεάζουν.

Πέρυσι έμαθα πολλά. Επέτρεψα στις απόψεις των άλλων για μένα, είτε θετικές είτε αρνητικές, να με κάνουν να ξεχάσω τι πραγματικά πιστεύω εγώ για τον εαυτό μου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η πραγματική ζωή. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι περνούν αρκετό χρόνο εκεί και αφήνουν κάθε είδους σχόλια, χωρίς να έχουν καμία συνέπεια. Πέρυσι, όταν όλα στράφηκαν εναντίον μου, ξέρω πώς αισθανόμουν. Τώρα όμως γνωρίζω ποιανού η γνώμη έχει σημασία και ποιους πρέπει να ακούω».