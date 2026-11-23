Η υπόθεση του Τζαμάλ Μουσιάλα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο εσωτερικό της Μπάγερν Μονάχου, με τη διοίκηση να προβληματίζεται για την κατάσταση του Γερμανού μεσοεπιθετικού και το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας του.

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε για τον 23χρονο ποδοσφαιριστή δεν ήταν τυχαίες. Αντιθέτως, φέρεται να είχαν ως στόχο να ασκήσουν πίεση στην πλευρά του παίκτη, έχοντας προηγουμένως εξασφαλιστεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου των Βαυαρών.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει πως το καλοκαίρι είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ούλι Χένες και τον εκπρόσωπο του Μουσιάλα, Κρίστιαν Σμιντ. Οι δύο πλευρές είχαν ήδη συζητήσει από τον Φεβρουάριο του 2025 ένα συμβόλαιο που, μαζί με τα μπόνους, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τότε φέρεται να είχε επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων, χωρίς νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Βάσει αυτής, η Μπάγερν θα αναλάμβανε να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στον ποδοσφαιριστή για την πλήρη αποκατάστασή του, ενώ η πλευρά του θα δεχόταν πιθανή αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων, εφόσον τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεπαν να επιστρέψει στο προηγούμενο αγωνιστικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Μουσιάλα θεωρούν πως δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή λόγος για αλλαγή του συμβολαίου του. Εκτιμούν ότι ο διεθνής Γερμανός μπορεί να επανέλθει πλήρως, ενώ οι παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν.

Από την άλλη πλευρά, στη διοίκηση της Μπάγερν υπάρχει ανησυχία για το πότε και σε ποιο βαθμό ο ποδοσφαιριστής θα είναι πραγματικά σε θέση να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι Βαυαροί φέρονται να προβληματίζονται για την αξιολόγηση της αγωνιστικής του ετοιμότητας, καθώς επιθυμούν μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, υπάρχει και μια σημαντική οικονομική παράμετρος. Το συμβόλαιο του Μουσιάλα περιλαμβάνει ειδική ρήτρα, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές του μειώνονται όταν οι συμμετοχές του είναι περιορισμένες. Έτσι, με μόλις πέντε εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, οι ετήσιες απολαβές του υποχωρούν κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ.