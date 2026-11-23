Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη της Χαλ με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις που κράτησαν την ομάδα του όρθια σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Ο 24χρονος Έλληνας γκολκίπερ αποτέλεσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επιθετική γραμμή των «γλάρων», καταγράφοντας επτά αποκρούσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Η δική του συμβολή αποδείχθηκε καθοριστική, μέχρι ο Όλι ΜακΜπέρνι να πάρει τη σκυτάλη και με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στη Χαλ ένα πολύτιμο τρίποντο για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Τζολάκης δεν θέλησε να εστιάσει στην προσωπική του απόδοση, αλλά υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της συνεργασίας όλων των ποδοσφαιριστών της Χαλ.

«Πολλές αποκρούσεις, αλλά και δύο γκολ από τον Όλι ΜακΜπέρνι. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια και όλοι βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε αρχικά ο διεθνής τερματοφύλακας.

«Εδώ είμαστε ένα σύνολο, μια πραγματική ομάδα. Παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Είδαμε μια πολύ καλή ομαδική προσπάθεια και αξίζαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε την εξέλιξη της αναμέτρησης, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του στο πρώτο μέρος και την αποτελεσματικότητά της στην επανάληψη.

«Στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε αρκετά, όμως στο δεύτερο καταφέραμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι και να πετύχουμε δύο γκολ στις μεταβάσεις. Δύο γκολ από τον Όλι και αυτό ήταν», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Όλι ΜακΜπέρνι, παρότι ήταν εκείνος που σημείωσε και τα δύο τέρματα της Χαλ, θέλησε να αναγνωρίσει την καθοριστική συνεισφορά του Έλληνα τερματοφύλακα, αποδίδοντάς του μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας.

«Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας, αλλά έχουμε και τον μεγάλο εκεί πίσω, τον Τζολάκη, για να κρατάει την μπάλα έξω από τα δίχτυα. Και αυτό ακριβώς έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Sky Sports.

Ο επιθετικός της Χαλ συνέχισε με ακόμη πιο θερμά λόγια για την εμφάνιση του συμπαίκτη του, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του για την εξέλιξη του αγώνα.

«Ήταν φανταστικός, μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ξέρουμε ότι όσο παραμένουμε μέσα στα παιχνίδια, έχουμε την αυτοπεποίθηση πως θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και αυτό ακριβώς κάναμε», κατέληξε.