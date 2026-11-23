Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε για την Ιταλία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Για την Ιταλία αναχώρησε η αποστολή ΑΕΚ το πρωί, καθώς την Τρίτη (24/10, 22:00) θα αγωνιστεί κόντρα στην Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έφτασαν ευδιάθετοι στο «Ελ. Βενιζέλος» και δεν αρνήθηκαν μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο σε φίλους της Ένωσης που βρέθηκαν εκεί.

Εκτός πλάνων για την ΑΕΚ έχουν τεθεί οι τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα, με τον πρώτο να έχει αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Κουτέρα, καθώς και ο τιμωρημένος Κοϊτά. Αντίθετα, Κάιρινεν και Λυκογιάννης ακολουθούν την αποστολή, καθώς ξεπέρασαν τα μικροπροβλήματα τραυματισμού. Ο Μαυριτανός εξτρέμ πάντως ταξιδεύει με την υπόλοιπη ομάδα για την Ιταλία.

Μαζί με την ομάδα του Νίκολιτς, ταξιδεύει και η Κ19 της ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσει την ομάδα Νέων της Κόμο την Τρίτη (24/11, 15:00), για την 5η αγωνιστική του Youth League.

Το πρόγραμμα της ημέρας στην Ιταλία περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς στις 18:00, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της Ένωσης στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια», το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί κι η αναμέτρηση με την Κόμο.

