Ο ΠΑΟΚ πήρε όσα ήθελε απέναντι στην Κηφισιά και βρήκε στο πρόσωπο του Αντρίγια Ζίβκοβιτς τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του, η νέα συμφωνία, η σταθερά που λέγεται αρχηγός και τα μικρά, αλλά σημαντικά κέρδη ενόψει της συνέχειας...

Μετά την πρώτη διακοπή, ο ΠΑΟΚ την πάτησε άσχημα με την Καλαμάτα. Γνώρισε μία βαριά ήττα που τον συνόδευσε για καιρό, όπως υπογράμμισε πολλάκις ο προπονητής του. Γι΄αυτό το ζητούμενο εξ αρχής ήταν να μην αφήσουν κανένα περιθώριο στην Κηφισιά να διεκδικήσει το παραμικρό.

«Το συζητήσαμε με τον προπονητή, είπαμε να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννούλης μετά το τέλος του αγώνα, ερωτηθείς αν είχαν το... πάθημα στο μυαλό τους.

Σαφώς, η αποβολή της Κηφισιάς στο 19ο λεπτό και το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα για περισσότερη από μία ώρα, αποτελούν μέρος της ανάγνωσης. Δεν αναιρούν, όμως, την εικόνα του ΠΑΟΚ από τα πρώτα λεπτά. Φρέσκος, αποφασισμένος και με εντάσεις στο παιχνίδι του, ο Δικέφαλος βρήκε γκολ από νωρίς. Γκολ που προήλθε από την δεξιά πλευρά του, την οποία ο Λέτο δεν μπόρεσε ποτέ να κοντρολάρει, αν και όπως επισήμανε, είχαν εστιάσει εκεί.

Και πριν έρθουμε στο μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αξίζει να σταθεί κανείς στον ξεκούραστο Τζόντζο Κένι και στην τρομερή πάσα με το αριστερό, παρακαλώ, που έβγαλε στον Σέρβο για το 1-0. Είναι μεγάλη υπόθεση η διαχείριση του Άγγλου μπακ...

Στο καταιγιστικό πρώτο μισό του ημιχρόνου, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε κι άλλες στιγμές, έχασε... άχαστα και ίσως αυτό το φτωχό σκορ που τον συνόδευσε στα αποδυτήρια, να αδικούσε την εικόνα, την προσπάθεια, την ένταση και τη ξεκάθαρη διάθεση που είχε να επιβάλει τους όρους του. Σαν να τον αποδιοργάνωσε η αποβολή του αντιπάλου, ευτυχώς για λίγο.

Με την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το μυαλό του, ο Εντιαγέ «εξιλεώθηκε» και ο Αντρίγια οργίασε. Σε τέτοιες βραδιές γίνεται ακόμη πιο εμφανές πόσο σημαντικό είναι για μία ομάδα να έχει τον αρχηγό της σε αυτήν την κατάσταση. Έβαλε τη δική του σφραγίδα σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε προσωπικό ορόσημο, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του, μόλις δύο ημέρες μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τους Θεσσαλονικείς για 4+1 χρόνια.

Ο Σέρβος δείχνει πιο απελευθερωμένος μετά τη διευθέτηση μιας απόλυτα κομβικής εκκρεμότητας, απολαμβάνοντας παράλληλα τους χώρους που του εξασφαλίζει το σύστημα με τους δύο επιθετικούς, οι οποίοι τραβούν πάνω τους την αντίπαλη άμυνα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να κινηθεί πιο ελεύθερα.

Από την άλλη, θα ήταν άδικο να περιορίσει κανείς την κουβέντα γύρω από τον Αντρίγια στην τωρινή συνθήκη που μοιάζει να τον ευνοεί. Γιατί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αποτελεί μία σταθερά του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δικέφαλος, από την εικόνα, τα αποτελέσματα ή τα επιμέρους «φεγγάρια» του, ο Ζίβκοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής από τον οποίο ξέρεις τι να περιμένεις. Θα βρει τον τρόπο να συνεισφέρει, θα αναζητήσει την επόμενη ενέργεια, θα προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά. Και ακόμη κι όταν δεν του βγαίνουν όλα, η προσπάθεια είναι εκεί.

Έχει εκπληκτικά νούμερα στα χρόνια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. 73 γκολ και 76 ασίστ. Τίποτα περισσότερο. Βέβαια, προσμετρώντας όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς του έδωσαν ένα νέο συμβόλαιο από χρυσάφι για τόσα χρόνια, στην ηλικία των 30. Ως ανταμοιβή, ως ευχαριστώ, ως κίνητρο για τόσα και ακόμη περισσότερα.

Θα ήταν παράλειψη να μην σταθεί κανείς και στο νέο ρόλο του Ζαφείρη και στην πρώτη του ασίστ με τον ΠΑΟΚ, ενδεικτική της ευχέρειας να πατάει περισσότερο περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον αν ο Λίσι θα τον διατηρήσει εκεί, μετά τα δύο σερί ματς, και σε αυτό κόντρα στην ΑΕΚ...

Όπως θα ήταν παράλειψη και να μην σημειώσει κανείς πως οι γηπεδούχοι κράτησαν το «μηδέν παθητικό», μετά από 2,5 ολόκληρους μήνες. Μικρά-μικρά που αποτελούν «ντόπες» για τη ψυχολογία ενός γκρουπ και του καθένα ξεχωριστά, σε μία πολύ ιδιαίτερη σεζόν για τους Θεσσαλονικείς.

Το θεωρητικά εύκολο τεστ, αλλά με την -πάντα- επικίνδυνη Κηφισιά πέρασε για τον ΠΑΟΚ αλλά τα σπουδαία είναι μπροστά του.