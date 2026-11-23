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Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στη Βραζιλία βρίσκεται η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια Γκάμπι Μοράις, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος και φερόμενη συνεργασία με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη της πρώην διεθνούς ποδοσφαιρίστριας Φρανσίσκα Γκαμπριέλα Μοράις ντα Ρόσα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Βραζιλίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση «Κομάντο Βερμέλιο».

Η 32χρονη μέσος, γνωστή ως Γκάμπι Μοράις, η οποία στο παρελθόν αγωνίστηκε με τις φανέλες των Κορίνθιανς και Ιντερνασιονάλ, ερευνάται για πιθανή συμμετοχή σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι βραζιλιάνικες αρχές, η πρώην ποδοσφαιρίστρια φέρεται να χρησιμοποιούσε ως μέσο απόκρυψης παράνομων χρημάτων ένα μπαρ με την ονομασία «Αντέγκα Ρεβοάντα Τζι Εμ», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Λαγκαμάρ της Φορταλέζα.

Το συγκεκριμένο κατάστημα φιλοξενούσε συχνά εκδηλώσεις και πάρτι, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δραστηριότητες αυτές να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση χρημάτων που προέρχονταν από παράνομες συναλλαγές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν πιθανή άμεση εμπλοκή της 32χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο αδελφός της, γνωστός ως «Ζοτά Πε Λαγκαμάρ», ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναλάβει τη διανομή ναρκωτικών σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης. Ο ίδιος συνελήφθη κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.

Η υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, κατά την οποία οι αρχές εντόπισαν επιχειρήσεις που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τρεις ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων εκτελέστηκαν 49 εντάλματα σύλληψης, ενώ δεσμεύτηκαν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων βραζιλιάνικων ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μοράις συνελήφθη την Τρίτη στη Φορταλέζα, ενώ την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστή, ο οποίος επικύρωσε τη συνέχιση της κράτησής της.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις κατηγορίες σε βάρος της πρώην ποδοσφαιρίστριας να μην έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.