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Η τεχνολογία DAB+ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ακρόαση μέσα στο αυτοκίνητο, με την υπογραφή της KENWOOD.

Υπάρχουν διαδρομές που τις θυμόμαστε από τη μουσική που τις συνόδευσε. Από το τραγούδι που ακούστηκε στο σωστό σημείο, από μια αγαπημένη εκπομπή ή από τις ειδήσεις στη διαδρομή προς τη δουλειά. Το ραδιόφωνο παραμένει κομμάτι της καθημερινής οδήγησης. Τώρα όμως, ο τρόπος που το ακούμε εξελίσσεται: το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ έρχεται να προσφέρει μια πιο σύγχρονη εμπειρία, χωρίς να απαιτεί σύνδεση στο Internet.

Τι αλλάζει με το DAB+;

Το DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) μεταδίδει το ραδιοφωνικό πρόγραμμα ψηφιακά. Σε περιοχές με επαρκές σήμα, ο ακροατής απολαμβάνει καθαρό ήχο, χωρίς τον χαρακτηριστικό θόρυβο και τα παράσιτα της αναλογικής λήψης FM. Παράλληλα, ένας συμβατός δέκτης μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες σταθμών και προγραμμάτων, όπου αυτές παρέχονται. Και επειδή πρόκειται για επίγεια ραδιοφωνική μετάδοση, η ακρόαση δεν καταναλώνει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Η ποιότητα της λήψης εξαρτάται από την περιοχή, την ισχύ του σήματος και τη σωστή εγκατάσταση της κεραίας DAB+. Εκτός κάλυψης, η λήψη μπορεί να διακοπεί· γι’ αυτό το DAB+ συμπληρώνει σήμερα το FM, αντί να το αντικαθιστά παντού.

Το ψηφιακό ραδιόφωνο κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα

Το δίκτυο ψηφιακού ραδιοφώνου της ΕΡΤ βρίσκεται σε φάση συνεχούς αναβάθμισης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΡΤ τον Σεπτέμβριο του 2026, η γεωγραφική κάλυψη είχε φτάσει περίπου στο 80% της ελληνικής επικράτειας. Στο DAB+ μεταδίδονται, μεταξύ άλλων, τα ΕΡΤnews Radio, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα, ΕΡΑ Σπορ, Kosmos, Zeppelin, 958fm της ΕΡΤ3 και Η Φωνή της Ελλάδας, μαζί με θεματικά ραδιοφωνικά προγράμματα.

Η ευρύτερη διάθεση πολλών διαφορετικών προγραμμάτων από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργεί νέες επιλογές για τον οδηγό — από ενημέρωση και αθλητισμό μέχρι μουσική, πολιτισμό και θεματικές εκπομπές. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προγραμμάτων και η λήψη τους διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

KENWOOD DMX5020DABS: ψηφιακό ραδιόφωνο και multimedia σε μία οθόνη

Για όποιον θέλει να αναβαθμίσει συνολικά το ταμπλό του αυτοκινήτου, το KENWOOD DMX5020DABS συνδυάζει ενσωματωμένο δέκτη DAB+ με έγχρωμη οθόνη αφής 6,8 ιντσών. Υποστηρίζει ενσύρματο Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας στον οδηγό να αξιοποιεί συμβατές εφαρμογές του κινητού του με πρακτικότερο τρόπο στην οθόνη της μονάδας. Διαθέτει επίσης δυνατότητες σύνδεσης Bluetooth και αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

KENWOOD KMM-BT508DAB: σύγχρονη ακρόαση σε κλασική διάσταση

Για αυτοκίνητα με υποδοχή 1-DIN ή για οδηγούς που προτιμούν τη γνώριμη μορφή ενός κλασικού ηχοσυστήματος, το KENWOOD KMM-BT508DAB αποτελεί μια πρακτική πρόταση. Ενσωματώνει ψηφιακό δέκτη DAB+, Bluetooth για μουσική και επικοινωνία hands-free, καθώς και θύρα USB. Η υποστήριξη Amazon Alexa προσθέτει δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και έχει ρυθμιστεί κατάλληλα.

Η εμπειρία KENWOOD στον δρόμο

Από τη μεγάλη multimedia οθόνη έως την ευέλικτη μονάδα 1-DIN, η KENWOOD προσφέρει λύσεις για διαφορετικές ανάγκες και οχήματα. Το ζητούμενο είναι κοινό: πιο εύκολη πρόσβαση σε μουσική και ενημέρωση, με αξιόπιστες λειτουργίες συνδεσιμότητας και την προοπτική του ψηφιακού ραδιοφώνου DAB+. Για το τελικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου και η επαγγελματική εγκατάστασή του με συμβατή κεραία.

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΛΛΑΞΕ. ΑΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ. ΑΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ. ΑΚΟΥ ΜΕ KENWOOD DAB+ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ!

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