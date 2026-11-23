Ο Ρικ Πιτίνο για ακόμη μια φορά διαφημίζει την Ελλάδα – όχι μόνο τον Παναθηναϊκό – με τις σκέψεις όλων να γυρίζουν στην εποχή που αυτός ο «μύθος» δεχόταν πόλεμο όταν ανέλαβε την Εθνική ομάδα.

Έχει γίνει viral η ατάκα του Ρικ Πιτίνο πως τα δύο ομορφότερα προπονητικά του χρόνια, τα πέρασε στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Όχι στους Νικς, ή τους Σέλτικς, ούτε στα μεγαθήρια του κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ (Κεντάκι, Λούιβιλ).

Ο Πιτίνο είναι πραγματικός «μύθος» του παγκοσμίου μπάσκετ. Προσωπικότητα που εμπνέει το σεβασμό στη γενέτειρα του αθλήματος και Νο1 παγκόσμια δύναμη σε αυτό.

Αυτός ο άνθρωπος δούλεψε στον Παναθηναϊκό σε δύο θητείες. Παράλληλα, εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και στην Εθνική Ελλάδας. Ήταν η περίοδος που το σύστημα προφυλακισμένων και σε κατ’ οίκον περιορισμό, ετοίμαζε το… έδαφος για την πενταετία προεδρίας του Λιόλιου. Η οποία τερματίστηκε αναγκαστικά λόγω σύλληψης και προφυλάκισης.

Σε μεγάλο βαθμό το «μέχρι τέλους» στηρίχτηκε πάνω στον πόλεμο εναντίον του Πιτίνο. Επειδή ήταν στην πλευρά που έπρεπε να ξεπεράσουν, για να κυριαρχήσουν στο χώρο. Δεν υπολόγισαν ούτε το ποιος είναι, ούτε τι έχει κάνει στο μπάσκετ, ούτε τίποτα.

Τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, τον έκαναν να μοιάζει με τον τελευταίο προπονητή της ΕΣΚΑΝΑ, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική και τον Παναθηναϊκό για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Την ίδια ώρα, εκείνος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του.

Διεθνείς της ομάδας του Πειραιά, έστειλαν επιστολή επιθυμίας αποχώρησης από την Εθνική, επειδή δεν δέχονταν να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Την ίδια ώρα ο Πιτίνο έκανε επαφές με τον Σπανούλη για να τον πείσει να γυρίσει στην Εθνική ενόψει προολυμπιακού τουρνουά. Κάτι που πέτυχε, αλλά δυστυχώς ο νυν ομοσπονδιακός δεν αγωνίστηκε γιατί τραυματίστηκε σοβαρά και οδηγήθηκε μάλιστα να σταματήσει το μπάσκετ.

Στα Media που δεν βρήκαν μια λέξη να αναφέρουν για την πενταετία του Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ, ο Πιτίνο έγινε πεδίο κριτικής για την Ομοσπονδία και τον Παναθηναϊκό. Λες και ήταν ένας… γεράκος που είδε φως και μπήκε στο ελληνικό μπάσκετ, χωρίς να μπορεί να προσφέρει τίποτα. Ενώ στην πραγματικότητα σε επίπεδο ονόματος και αναγνώρισης, δεν αποκλείεται να ήταν ο σημαντικότερος προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην ιστορία του.

Αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει γίνει απ’ τους σημαντικότερους διαφημιστές του ελληνικού μπάσκετ και της κουλτούρας μας στο εξωτερικό. Στις ΗΠΑ. Και τον βλέπεις να μιλά με χαρά, ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη, αγνοώντας το τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει για την μικροπολιτική. Έπρεπε να… φυτευτεί το σύστημα, το οποίο η δικαιοσύνη το τελείωσε.

Έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι το ελληνικό μπάσκετ. Το ενοχλούσε ο Πιτίνο, αλλά το βοηθά το διαβατήριο στον Ουόκαπ. Δημιουργούσε πρόβλημα ο Πιτίνο, όχι αυτοί που ακόμη δεν έχει καταλάβει κανείς αν πλήρωναν την ασφάλεια του Γιάννη για να παίξει με την Εθνική. Η οποία γέμιζε γήπεδα με τον κόσμο να θέλει να δει τον σταρ του ΝΒΑ, αλλά η ΕΟΚ κρατούσε μυστική την απουσία του για το sold out.

Κάπως έτσι ορίστηκε το μέλλον του μπάσκετ. Έγινε… σκοτεινό, όπως τα μυαλά εκείνων που το έφεραν στο σημείο που έφτασε. Μην υπολογίζοντας αξίες και προσωπικότητες όπως ο Ρικ Πιτίνο. Τους έβαλαν στο… μίξερ της απαξίωσης, για να εξυπηρετηθεί το παιχνίδι τους. Και να έρθει ο Βαγγέλης Λιόλιος να κάνει κουμάντο στο μπάσκετ μαζί με το… συστημικό παρεάκι του.

Ο Πιτίνο διαφημίζει την Ελλάδα ακόμη και σήμερα. Εκείνοι που τον έδειχναν με το δάχτυλο, την ντρόπιασαν, την ξεφτίλισαν και την έκαναν μπασκετικά να τη δείχνουν με το δάχτυλο και να γελάνε. Για την κατάντια και την «σαπίλα» της.

