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Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Αθηναϊκού με 38-16 για την 9η αγωνιστική της Handball Premier, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε με το εντυπωσιακό 46-27 της ΧΑΝΘ. Στην κορυφή παραμένει ο Ολυμπιακός, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας

Με ευρείες νίκες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνεχίστηκε η δράση στη Handball Premier, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να διατηρούν την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική εμφάνιση στην Αθήνα, επικρατώντας με 38-16 του Αθηναϊκού. Ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς σε επτά αναμετρήσεις, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση και έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα από τις περισσότερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη ΧΑΝΘ, επικρατώντας με το ευρύ 46-27. Η Ένωση έφτασε τους 16 βαθμούς σε εννέα παιχνίδια και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, επικρατώντας με 40-29 του ΓΣ Δράμας, φτάνοντας τις οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ιωνικός επιβλήθηκε με 33-30 του ΑΣΕ Δούκα, ενώ ο Ζαφειράκης Νάουσας πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με 26-24.

Η αγωνιστική παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση του Διομήδη Άργους με τον Άρη Νίκαιας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη δύο παιχνίδια λιγότερα.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ Ιωνικός - ΑΣΕ Δούκα 33-30 ΓΑΣ Κιλκίς - Ζαφειράκης Νάουσας 24-26 Ολυμπιακός - ΓΣ Δράμας 40-29 Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ 16-38 ΑΕΚ - ΧΑΝΘ 46-27 Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας 23/11

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 Ολυμπιακός 9 18 2 ΑΕΚ 9 16 3 ΠΑΟΚ 8 12 4 Ιωνικός 8 12 5 Διομήδης Άργους 8 10 6 ΓΣ Δράμας 9 9 7 Ζαφειράκης 9 9 8 ΑΣΕ Δούκα 9 7 9 ΓΑΣ Κιλκίς 9 6 10 Άρης Νίκαιας 8 3 11 Αθηναϊκός 9 2 12 ΧΑΝΘ 9 0

Εκκρεμότητες: Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας (9η αγωνιστική), καθώς και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier