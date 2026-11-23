Με ευρείες νίκες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνεχίστηκε η δράση στη Handball Premier, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να διατηρούν την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική εμφάνιση στην Αθήνα, επικρατώντας με 38-16 του Αθηναϊκού. Ο Δικέφαλος έφτασε τους 10 βαθμούς σε επτά αναμετρήσεις, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση και έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα από τις περισσότερες ομάδες του πρωταθλήματος.
Από την πλευρά της, η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη ΧΑΝΘ, επικρατώντας με το ευρύ 46-27. Η Ένωση έφτασε τους 16 βαθμούς σε εννέα παιχνίδια και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, επικρατώντας με 40-29 του ΓΣ Δράμας, φτάνοντας τις οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ιωνικός επιβλήθηκε με 33-30 του ΑΣΕ Δούκα, ενώ ο Ζαφειράκης Νάουσας πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με 26-24.
Η αγωνιστική παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρηση του Διομήδη Άργους με τον Άρη Νίκαιας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη δύο παιχνίδια λιγότερα.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
|
Αναμέτρηση
|
Σκορ
|
Ιωνικός - ΑΣΕ Δούκα
|
33-30
|
ΓΑΣ Κιλκίς - Ζαφειράκης Νάουσας
|
24-26
|
Ολυμπιακός - ΓΣ Δράμας
|
40-29
|
Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ
|
16-38
|
ΑΕΚ - ΧΑΝΘ
|
46-27
|
Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας
|
23/11
Η βαθμολογία
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγ.
|
Βαθ.
|
1
|
Ολυμπιακός
|
9
|
18
|
2
|
ΑΕΚ
|
9
|
16
|
3
|
ΠΑΟΚ
|
8
|
12
|
4
|
Ιωνικός
|
8
|
12
|
5
|
Διομήδης Άργους
|
8
|
10
|
6
|
ΓΣ Δράμας
|
9
|
9
|
7
|
Ζαφειράκης
|
9
|
9
|
8
|
ΑΣΕ Δούκα
|
9
|
7
|
9
|
ΓΑΣ Κιλκίς
|
9
|
6
|
10
|
Άρης Νίκαιας
|
8
|
3
|
11
|
Αθηναϊκός
|
9
|
2
|
12
|
ΧΑΝΘ
|
9
|
0
Εκκρεμότητες: Διομήδης Άργους - Άρης Νίκαιας (9η αγωνιστική), καθώς και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier
- ΑΣΕ Δούκα - ΑΕΚ
-
Ζαφειράκης Νάουσας - Ιωνικός
-
ΓΣ Δράμας 1986 - ΓΑΣ Κιλκίς
-
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
-
Διομήδης Άργους - Αθηναϊκός
-
Άρης Νίκαιας - ΧΑΝΘ