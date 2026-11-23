Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Έρικ Σποέλστρα αναφορικά με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος απουσίασε από την αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ λόγω τενοντίτιδας.

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 123-113, έχοντας να διαχειριστούν την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας τενοντίτιδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έρικ Σποέλστρα αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα σούπερ σταρ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της αποκατάστασής του, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον χρόνο επιστροφής του στα παρκέ.

«Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον τραυματισμό του. Παραλίγο να αγωνιστεί απόψε. Θεωρώ ότι ήταν η σωστή απόφαση από όλους, το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο τον Γιάννη. Ακολούθησε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας για να μπορέσει να παίξει, αλλά πιστεύω πως ήταν η σωστή κίνηση», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των Χιτ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχουμε μερικές μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι μας. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν αυτές οι δύο μέρες, αλλά είμαι αισιόδοξος».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού τεχνικού αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την κατάσταση του Αντετοκούνμπο, με το ιατρικό επιτελείο των Χιτ να παρακολουθεί την εξέλιξη του προβλήματος και την επιστροφή του να εξαρτάται από την ανταπόκρισή του τις επόμενες ημέρες.