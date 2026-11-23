Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σημαντικά αποτελέσματα συνεχίστηκε η δράση στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, με την 8η αγωνιστική να φέρνει νέα δεδομένα στη μάχη των πρώτων θέσεων.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε άνετα την ΑΕΣΧ Πυλαίας με 36-19 και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε επτά αγώνες, έχοντας ακόμη εκκρεμότητες στο πρόγραμμά του.
Από την πλευρά της, η ΑΕΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΠ Πανόραμα με 33-29, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΟΦΝ Ιωνίας συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 43-7 του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο από την ΑΕΚ.
Παράλληλα, η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε με 32-19 του ΑΟ Προσοτσάνης, ενώ η αναμέτρηση του ΓΑΣ Καματερού με τον Αθηναϊκό δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 19 Δεκεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΟΦΝ Ιωνίας στο ντέρμπι κορυφής, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΑΟ Προσοτσάνης.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
|
Αναμέτρηση
|
Σκορ
|
ΓΑΣ Καματερού - Αθηναϊκός
|
Εκκρεμεί
|
ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΠΑΟΚ
|
19-36
|
ΟΦΝ Ιωνίας - Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων
|
43-7
|
Αναγέννηση Άρτας - ΑΟ Προσοτσάνης
|
32-19
|
ΑΕΚ - ΑΕΠ Πανόραμα
|
33-29
Η βαθμολογία
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγ.
|
Βαθ.
|
1
|
ΠΑΟΚ
|
7
|
13
|
2
|
ΟΦΝ Ιωνίας
|
6
|
12
|
3
|
ΑΕΚ
|
7
|
11
|
4
|
ΑΕΠ Πανόραμα
|
7
|
8
|
5
|
Αναγέννηση Άρτας
|
7
|
7
|
6
|
ΓΑΣ Καματερού
|
7
|
7
|
7
|
Αθηναϊκός
|
7
|
4
|
8
|
ΑΕΣΧ Πυλαίας
|
7
|
4
|
9
|
ΑΟ Προσοτσάνης
|
6
|
2
|
10
|
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων
|
7
|
0
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
- ΑΕΠ Πανόραμα - ΓΑΣ Καματερού
-
Αθηναϊκός - ΑΕΣΧ Πυλαίας
-
ΠΑΟΚ - ΟΦΝ Ιωνίας
-
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων - Αναγέννηση Άρτας
-
ΑΟ Προσοτσάνης - ΑΕΚ