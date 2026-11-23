Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο ΠΑΟΚ διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της Α1 Χάντμπολ Γυναικών με το «διπλό» (19-36) επί της ΑΕΣΧ Πυλαίας, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε με 33-29 του Πανοράματος. Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της συνέχειας.

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σημαντικά αποτελέσματα συνεχίστηκε η δράση στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, με την 8η αγωνιστική να φέρνει νέα δεδομένα στη μάχη των πρώτων θέσεων.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε άνετα την ΑΕΣΧ Πυλαίας με 36-19 και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε επτά αγώνες, έχοντας ακόμη εκκρεμότητες στο πρόγραμμά του.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ πανηγύρισε σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΠ Πανόραμα με 33-29, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η ΟΦΝ Ιωνίας συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 43-7 του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο από την ΑΕΚ.

Παράλληλα, η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε με 32-19 του ΑΟ Προσοτσάνης, ενώ η αναμέτρηση του ΓΑΣ Καματερού με τον Αθηναϊκό δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 19 Δεκεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΟΦΝ Ιωνίας στο ντέρμπι κορυφής, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΑΟ Προσοτσάνης.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΓΑΣ Καματερού - Αθηναϊκός Εκκρεμεί ΑΕΣΧ Πυλαίας - ΠΑΟΚ 19-36 ΟΦΝ Ιωνίας - Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 43-7 Αναγέννηση Άρτας - ΑΟ Προσοτσάνης 32-19 ΑΕΚ - ΑΕΠ Πανόραμα 33-29

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 ΠΑΟΚ 7 13 2 ΟΦΝ Ιωνίας 6 12 3 ΑΕΚ 7 11 4 ΑΕΠ Πανόραμα 7 8 5 Αναγέννηση Άρτας 7 7 6 ΓΑΣ Καματερού 7 7 7 Αθηναϊκός 7 4 8 ΑΕΣΧ Πυλαίας 7 4 9 ΑΟ Προσοτσάνης 6 2 10 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 7 0

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής