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Η Εθνική Παίδων βρίσκεται ήδη στη φάση των «32» του Μουντιάλ Κ17, ψάχνοντας πλέον το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των νοκ άουτ - Τα δεδομένα για την τελευταία αγωνιστική και οι διασταυρώσεις

Γαλανόλευκο... πάρτι στην τοποθεσία Ντόχα του Κατάρ για τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη, τα οποία με γκολ του Σαραφιανού Παπασαραφιανού στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κέρδισαν τον Παναμά και βρίσκονται ήδη στη φάση των «32» του Μουντιάλ Κ17.

Ακολουθεί την Τετάρτη (25/11 16:30) η τελευταία αγωνιστική του ομίλου, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, ενώ η Αίγυπτος θα μονομαχήσει με τον ουραγό Παναμά. Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς, ακολουθούν Κατάρ-Αίγυπτος με τρεις και στην 4η θέση χωρίς βαθμό ο Παναμάς.

Μένει αήττητη και στην... κορυφή

Τα δεδομένα για την τελευταία αγωνιστική είναι πολύ απλά. Η Εθνική ομάδα αν δεν ηττηθεί από τους διοργανωτές Καταριανούς, θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσει μία εκ των οκτώ ομάδων που θα τερματίσουν στην 3η θέση των ομίλων.

Με επτά ή ακόμα και με εννιά βαθμούς, η Γαλανόλευκη θα έχει σφραγίσει την πρώτη θέση, αφήνοντας Κατάρ και Αίγυπτο να... παλεύουν για τη δεύτερη θέση.

Υπενθυμίζεται πως η φάση των «32» θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

«Μπλέκονται» τα πράγματα σε περίπτωση ήττας

Με ήττα της Εθνικής, αυτόματα τερματίζουμε δεύτεροι ή και τρίτοι, καθώς η Αίγυπτος υπερτερεί στο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας, κάτι που σημαίνει πως στο σενάριο νικών Αιγύπτου και Κατάρ, η βαθμολογία θα λέει 1η) Αίγυπτος, 2η) Ελλάδα και 3ο το Κατάρ.

Το μοναδικό σενάριο που αφήνει στην 3η θέση την Ελλάδα είναι να επικρατήσει η Αίγυπτος του Παναμά και την ίδια ώρα το Κατάρ να κερδίσει τη «Γαλανόλευκη» με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά.

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου και η τελευταία αγωνιστική:

25/11 16:30 Ελλάδα - Κατάρ

25/11 16:30 Παναμάς - Αίγυπτος

Η βαθμολογία: