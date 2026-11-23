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Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συγκρίνοντας την προπονητική φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού με εκείνη του Εργκίν Αταμάν.

Ο Κέντρικ Ναν διανύει την τέταρτη σεζόν του στον Παναθηναϊκό, έχοντας βιώσει για πρώτη φορά αλλαγή προπονητή στην ευρωπαϊκή του καριέρα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να διαδέχεται τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των «πράσινων».

Μιλώντας στο BasketNews, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό, αλλά και στις διαφορές που εντοπίζει ανάμεσα στους δύο προπονητές.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε εάν ο Ομπράντοβιτς έχει γίνει πιο ήπιος με το πέρασμα των χρόνων, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είναι αστείο αυτό. Ξέρετε τι είδους προπονητής είναι και όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Βλέπετε ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε να βρούμε τα δυνατά σημεία του καθενός και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά».

Η σύγκριση Αταμάν – Ομπράντοβιτς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του για τις διαφορετικές φιλοσοφίες των δύο προπονητών, με τον Ναν να εξηγεί:

«Είναι προφανές. Μπορείς να δεις το στυλ παιχνιδιού που έχουν αυτοί οι δύο προπονητές. Ο Αταμάν βασίζεται περισσότερο στους γκαρντ, στο pick and roll και στους χώρους στο παρκέ. Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς έχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε μια ομάδα χτισμένη γι' αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά».

Παράλληλα, ο 31χρονος άσος ξεκαθάρισε ότι η δική του νοοτροπία παραμένει αναλλοίωτη, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

«Μπαίνω σε κάθε παιχνίδι με την ίδια νοοτροπία. Κάθε φορά που δένω τα κορδόνια μου, έχω την ίδια προσέγγιση. Η ρουτίνα μου παραμένει ίδια. Το θέμα είναι η χημεία και οι πεντάδες, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους παίκτες να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία. Πιστεύω ότι θα έχει πλάκα».

Τα εντυπωσιακά νούμερα του Ναν

Παρά το γεγονός ότι έχασε το ξεκίνημα της σεζόν λόγω τραυματισμού, ο Ναν καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις στη EuroLeague, έχοντας 19,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ κατά μέσο όρο, με 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς σημειώνει τα υψηλότερα ποσοστά της ευρωπαϊκής του καριέρας στα δίποντα (63,5%), αλλά και στο σύστημα αξιολόγησης (PIR 19), παρότι αγωνίζεται μόλις 24 λεπτά ανά παιχνίδι, τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής του από τότε που ήρθε στην Ευρώπη.